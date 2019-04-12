2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
DryCare Essential
Ionisoiva
Uuden puhallinmuotoilun ansiosta 1 600 watin suorituskyky vastaa 2 100 watin kuivaajaa (kuivausnopeus 5 g/min). Säästät jopa 23 % enemmän energiaa*
Ionikäsittelyllä hoidat hiuksia hetkessä. Negatiivisesti varautuneet ionit poistavat sähköisyyttä, hoitavat hiusta ja silottavat hiussuomut ja lisäävät siten hiusten kiiltoa. Tuloksena ovat upean kiiltävät ja sileät hiukset.
Even Heat Distribution -tekniikka tarkoittaa sitä, että kuivaimessa on ainutlaatuinen ilmanpoistoaukko, jonka ansiosta lämpö jakautuu hiuksiin aina tasaisesti – korkeissakin lämpötiloissa – eikä vahingollisia kuumia kohtia synny. Tämä suojaa hiuksia ylikuumenemiselta ja pitää ne terveinä ja kiiltävinä.
4.4
5:stä
29
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
elecle
12/04/2019
Italia
Osa myynninedistämistä
Asciugacapelli compatto leggero e che consuma poco
Ho testato questo prodotto e effettivamente anche se a risparmio energetico non ha nulla da invidiare ad altri prodotti più potenti. Io avendo i capelli lunghi utilizzo spesso il phon e devo dire che in termini di tempo non mi è cambiato assolutamente nulla per asciugarli, anzi devo dire che lascia anche i capelli quasi più "morbidi". Design essenziale e di dimensioni ridotte con un peso notevolmente leggero. Unico neo che nella confezione non c'è il diffusore per capelli ricci. In definitiva lo ritengo un ottimo prodotto leggero maneggevole e a risparmio energetico notevole.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico
Milly87
11/04/2019
Italia
Osa myynninedistämistä
Veloce e leggero
Asciugcapelli che ha sostituito immediatamente il mio, innanzitutto è di peso notevolmente inferiore e avendo problemi fisici né ho tratto subito vantaggio. Inoltre ho notato che a differenza del mio vecchio asciugacapelli, seppur professionale, asciuga velocemente i capelli e non si appesantiscono, ma soprattutto grazie a questo prodotto dopo l'asciugatura non necessito più della piastra. Altro vantaggio per me importantissimo è che da quando sto usando Philips dry care non necessariamente devo fare lo shampoo ogni due giorni, i capelli si mantengono puliti molto più a lungo.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico
milly87
08/04/2019
Italia
Osa myynninedistämistä
Consigliatissimo
Asciugcapelli che ha sostituito immediatamente il mio, innanzitutto è di peso notevolmente inferiore e avendo problemi fisici né ho tratto subito vantaggio. Inoltre ho notato che a differenza del mio vecchio asciugacapelli, seppur professionale, asciuga velocemente i capelli e non si appesantiscono, ma soprattutto grazie a questo prodotto dopo l'asciugatura non necessito più della piastra. Altro vantaggio per me importantissimo è che da quando sto usando Philips dry care non necessariamente devo fare lo shampoo ogni due giorni, i capelli si mantengono puliti molto più a lungo.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico
Verrattuna 2 100 W:n Philips-kuivaimeen (HP8230, IEC61855)