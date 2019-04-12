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Tuotanto lopetettu

DryCare EssentialEnergiaa säästävä hiustenkuivain

BHD029/00

4.4
| (29) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
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Innovatiivisen puhallinmuotoilun ansiosta 1 600 watin Philips DryCare Essential -hiustenkuivaajan suorituskyky vastaa 2 100 watin kuivaajaa.*
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2 100 W:n kuivausteho ja 1 600 W:n suorituskyky

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Ionikäsittelyllä saat sileät ja kiiltävät hiukset

Ionikäsittelyllä saat sileät ja kiiltävät hiukset

Ionikäsittelyllä hoidat hiuksia hetkessä. Negatiivisesti varautuneet ionit poistavat sähköisyyttä, hoitavat hiusta ja silottavat hiussuomut ja lisäävät siten hiusten kiiltoa. Tuloksena ovat upean kiiltävät ja sileät hiukset.

Even Heat Distribution -tekniikka vähentää ylikuumenemista

Even Heat Distribution -tekniikka vähentää ylikuumenemista

Even Heat Distribution -tekniikka tarkoittaa sitä, että kuivaimessa on ainutlaatuinen ilmanpoistoaukko, jonka ansiosta lämpö jakautuu hiuksiin aina tasaisesti – korkeissakin lämpötiloissa – eikä vahingollisia kuumia kohtia synny. Tämä suojaa hiuksia ylikuumenemiselta ja pitää ne terveinä ja kiiltävinä.

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4.4

5:stä

29

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

2
1

12/04/2019

Italia

Italia

Asciugacapelli compatto leggero e che consuma poco

Ho testato questo prodotto e effettivamente anche se a risparmio energetico non ha nulla da invidiare ad altri prodotti più potenti. Io avendo i capelli lunghi utilizzo spesso il phon e devo dire che in termini di tempo non mi è cambiato assolutamente nulla per asciugarli, anzi devo dire che lascia anche i capelli quasi più "morbidi". Design essenziale e di dimensioni ridotte con un peso notevolmente leggero. Unico neo che nella confezione non c'è il diffusore per capelli ricci. In definitiva lo ritengo un ottimo prodotto leggero maneggevole e a risparmio energetico notevole.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico

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Arvioitu tuote: DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico

11/04/2019

Italia

Italia

Veloce e leggero

Asciugcapelli che ha sostituito immediatamente il mio, innanzitutto è di peso notevolmente inferiore e avendo problemi fisici né ho tratto subito vantaggio. Inoltre ho notato che a differenza del mio vecchio asciugacapelli, seppur professionale, asciuga velocemente i capelli e non si appesantiscono, ma soprattutto grazie a questo prodotto dopo l'asciugatura non necessito più della piastra. Altro vantaggio per me importantissimo è che da quando sto usando Philips dry care non necessariamente devo fare lo shampoo ogni due giorni, i capelli si mantengono puliti molto più a lungo.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico

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08/04/2019

Italia

Italia

Consigliatissimo

Asciugcapelli che ha sostituito immediatamente il mio, innanzitutto è di peso notevolmente inferiore e avendo problemi fisici né ho tratto subito vantaggio. Inoltre ho notato che a differenza del mio vecchio asciugacapelli, seppur professionale, asciuga velocemente i capelli e non si appesantiscono, ma soprattutto grazie a questo prodotto dopo l'asciugatura non necessito più della piastra. Altro vantaggio per me importantissimo è che da quando sto usando Philips dry care non necessariamente devo fare lo shampoo ogni due giorni, i capelli si mantengono puliti molto più a lungo.

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