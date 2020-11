Suorituskykyinen ja tyylikäs

Philips DryCare Pro AC -kuivaimessa on ammattitason vaihtovirtamoottori, jonka ilmavirta on jopa 95 km/h. Näin hiusten kuivaaminen on nopeaa, ja saat ammattimaisen tuloksen. Lisäksi kevyt hiustenkuivain on helppo ja mukava käytössä. Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin