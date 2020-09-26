2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
2200 W
Vaihtovirtamoottori
95 km/h
Ionihoito tekee hiustenkuivauksesta antistaattista. Negatiivisesti varautuneet ionit poistavat sähköisyyttä, hoitavat hiusta ja silottavat hiussuomut lisäten siten hiusten kiiltoa. Tuloksena on upean kiiltävät, sileät hiukset.
Philips DryCare Pro -hiustenkuivain on kevyt ja kompakti, joten sitä on mukava käyttää. Ergonomisesti suunniteltu kahva sopii hyvin käteen.
Ammattilaistasoinen Cold Shot -painike tuottaa voimakkaan kylmän ilmavirran. Sillä viimeistelet kestävän tyylin.
4.5
5:stä
123
Arviot
91%
suosittelee tätä tuotetta
cats51
26/09/2020
Ελλάδα
εχει πολλα καλα χαρακτηριστικα
Ειναι πολυ δυνατο χωρις να ξηραινει τα μαλλια! το χρησιμοποιω για γρηγορο styling και ειμαι πολυ ευχαριστημενη
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DryCare BHD176/00 Επαγγελματικό σεσουάρ
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DryCare BHD176/00 Επαγγελματικό σεσουάρ
Trilly33
10/09/2020
Italia
Osa myynninedistämistä
Phon Philips drycareBHD176/00
Mi sono trovata molto bene con questo phon .È silenzioso e facile da usare.Non lascia i capelli crespi ma morbidi.Lo consiglio a chi ha il problema dei capelli che si elettrizzano usando il phon.
Edut
È silenzioso e maneggevole
Haitat
Non trovo difetti
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DryCare BHD176/00 Asciugacapelli professionale
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DryCare BHD176/00 Asciugacapelli professionale
merlo64
23/04/2020
Italia
Vahvistettu ostaja
grande flusso di aria
é un ottimo asciugacapelli professionale per l'uso quotidiano. nonostante lo strumento è un po pesante è molto maneggevole
Edut
forte flusso di aria
Haitat
è un po pesante
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DryCare BHD177/00 Asciugacapelli professionale
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DryCare BHD177/00 Asciugacapelli professionale