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  • Suorituskykyinen ja tyylikäs
  • Suorituskykyinen ja tyylikäs
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  • Suorituskykyinen ja tyylikäs
  • Suorituskykyinen ja tyylikäs
  • Suorituskykyinen ja tyylikäs
  • Suorituskykyinen ja tyylikäs
  • Suorituskykyinen ja tyylikäs
  • Suorituskykyinen ja tyylikäs
  • Suorituskykyinen ja tyylikäs
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  • Suorituskykyinen ja tyylikäs
  • Suorituskykyinen ja tyylikäs
  • Suorituskykyinen ja tyylikäs
  • Suorituskykyinen ja tyylikäs
  • Suorituskykyinen ja tyylikäs
  • Suorituskykyinen ja tyylikäs
  • Suorituskykyinen ja tyylikäs
  • Suorituskykyinen ja tyylikäs
  • Suorituskykyinen ja tyylikäs
  • Suorituskykyinen ja tyylikäs

Tuotanto lopetettu

DryCarePro-hiustenkuivain

BHD176/00

4.5
| (123) Arviot | 91% suosittelee tätä tuotetta
Suorituskykyinen ja tyylikäs
Philips DryCare Pro AC -kuivaimessa on ammattitason vaihtovirtamoottori, jonka ilmavirta on jopa 95 km/h. Näin hiusten kuivaaminen on nopeaa, ja saat ammattimaisen tuloksen. Lisäksi kevyt hiustenkuivain on helppo ja mukava käytössä.
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Suorituskykyinen ja tyylikäs

  • 2200 W

  • Vaihtovirtamoottori

  • 95 km/h

Ionikäsittelyllä saat sileät ja kiiltävät hiukset

Ionikäsittelyllä saat sileät ja kiiltävät hiukset

Ionihoito tekee hiustenkuivauksesta antistaattista. Negatiivisesti varautuneet ionit poistavat sähköisyyttä, hoitavat hiusta ja silottavat hiussuomut lisäten siten hiusten kiiltoa. Tuloksena on upean kiiltävät, sileät hiukset.

Kevyt

Kevyt

Philips DryCare Pro -hiustenkuivain on kevyt ja kompakti, joten sitä on mukava käyttää. Ergonomisesti suunniteltu kahva sopii hyvin käteen.

Viimeistele kampaus viileällä puhalluksella

Viimeistele kampaus viileällä puhalluksella

Ammattilaistasoinen Cold Shot -painike tuottaa voimakkaan kylmän ilmavirran. Sillä viimeistelet kestävän tyylin.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.5

5:stä

123

Arviot

91%

suosittelee tätä tuotetta

26/09/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

εχει πολλα καλα χαρακτηριστικα

Ειναι πολυ δυνατο χωρις να ξηραινει τα μαλλια! το χρησιμοποιω για γρηγορο styling και ειμαι πολυ ευχαριστημενη

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DryCare BHD176/00 Επαγγελματικό σεσουάρ

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DryCare BHD176/00 Επαγγελματικό σεσουάρ

10/09/2020

Italia

Italia

Phon Philips drycareBHD176/00

Mi sono trovata molto bene con questo phon .È silenzioso e facile da usare.Non lascia i capelli crespi ma morbidi.Lo consiglio a chi ha il problema dei capelli che si elettrizzano usando il phon.

Edut

È silenzioso e maneggevole

Haitat

Non trovo difetti

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DryCare BHD176/00 Asciugacapelli professionale

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DryCare BHD176/00 Asciugacapelli professionale

23/04/2020

Italia

Italia

Vahvistettu ostaja

grande flusso di aria

é un ottimo asciugacapelli professionale per l'uso quotidiano. nonostante lo strumento è un po pesante è molto maneggevole

Edut

forte flusso di aria

Haitat

è un po pesante

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DryCare BHD177/00 Asciugacapelli professionale

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DryCare BHD177/00 Asciugacapelli professionale

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