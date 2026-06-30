2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
2100 W
ThermoShield-tekniikka
2x ionikäsittely*
3 lämpö- ja 2 nopeusasetusta
Ylikuumentumisen tunnistava tunnistin optimoi ja säätää ilman lämpötilan ja suojaa näin hiuksiasi ylikuumenemisen aiheuttamilta vaurioilta**. ThermoShield-tekniikan ansiosta voit kuivata hiuksesi huoletta.
Tämä 2100 W:n ammattilaistasoinen hiustenkuivain tuottaa voimakkaan ilmavirran. Tehon ja nopeuden ansiosta voit kuivata ja muotoilla hiukset entistä nopeammin ja helpommin.
Tehokas ionijärjestelmä tuottaa jopa 40 miljoona ionia* yhdellä kuivauskerralla ja lisää hiusten kiiltoa. Nauti kiiltävistä ja sileistä hiuksista.
4.6
5:stä
866
Arviot
98%
suosittelee tätä tuotetta
Rosalieeeeee
30/06/2026
Nederland
Droogt snel en minder pluis!
Ik schrijf nooit reviews maar deze is echt heel fijn!!! Droogt heel snel en mijn haar is veel minder pluizig dan bij andere fohns! Echt een aanrader
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5000 Series BHD510/20 Föhn
Date of Use 2026-06-30
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5000 Series BHD510/20 Föhn
Date of Use 2026-06-30
W.C.
18/10/2025
Nederland
Vahvistettu ostaja
geweldig
prima apparaat werkt naar wens, leuke kleur is mooi meegenomen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5000 Series BHD510/20 Föhn
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5000 Series BHD510/20 Föhn
Oguz B
13/10/2025
Nederland
Vahvistettu ostaja
Hallo, de föhn is echt geweldig, mijn vrouw en dochter gebruiken hem, ze zeiden allebei dat ze er erg tevreden over zijn
Arvioitu tuote: 5000 Series BHD510/20 Föhn
Arvioitu tuote: 5000 Series BHD510/20 Föhn
verrattuna BHD350:n korkeimpaan asetukseen
ThermoShield-asetus