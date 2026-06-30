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  • Kuivaa nopeasti ilman kuumuuden aiheuttamia vaurioita**
  • Kuivaa nopeasti ilman kuumuuden aiheuttamia vaurioita**
  • Kuivaa nopeasti ilman kuumuuden aiheuttamia vaurioita**
  • Kuivaa nopeasti ilman kuumuuden aiheuttamia vaurioita**
  • Kuivaa nopeasti ilman kuumuuden aiheuttamia vaurioita**
  • Kuivaa nopeasti ilman kuumuuden aiheuttamia vaurioita**
  • Kuivaa nopeasti ilman kuumuuden aiheuttamia vaurioita**
  • Kuivaa nopeasti ilman kuumuuden aiheuttamia vaurioita**
  • Kuivaa nopeasti ilman kuumuuden aiheuttamia vaurioita**
  • Kuivaa nopeasti ilman kuumuuden aiheuttamia vaurioita**
  • Kuivaa nopeasti ilman kuumuuden aiheuttamia vaurioita**
  • Kuivaa nopeasti ilman kuumuuden aiheuttamia vaurioita**
  • Kuivaa nopeasti ilman kuumuuden aiheuttamia vaurioita**
  • Kuivaa nopeasti ilman kuumuuden aiheuttamia vaurioita**
  • Kuivaa nopeasti ilman kuumuuden aiheuttamia vaurioita**
  • Kuivaa nopeasti ilman kuumuuden aiheuttamia vaurioita**
  • Kuivaa nopeasti ilman kuumuuden aiheuttamia vaurioita**
  • Kuivaa nopeasti ilman kuumuuden aiheuttamia vaurioita**
  • Kuivaa nopeasti ilman kuumuuden aiheuttamia vaurioita**
  • Kuivaa nopeasti ilman kuumuuden aiheuttamia vaurioita**

Tuotanto lopetettu

5000 SeriesHiustenkuivain

BHD501/00

4.6
| (866) Arviot | 98% suosittelee tätä tuotetta
Kuivaa nopeasti ilman kuumuuden aiheuttamia vaurioita**
ThermoShield-tekniikka suojaa kuumuuden aiheuttamilta vaurioilta säätämällä kuivaimen lämpötilan aktiivisesti oikealle tasolle.
Näytä kaikki edut

varustettu ThermoShield-tekniikalla

Kuivaa nopeasti ilman kuumuuden aiheuttamia vaurioita**

  • 2100 W

  • ThermoShield-tekniikka

  • 2x ionikäsittely*

  • 3 lämpö- ja 2 nopeusasetusta

ThermoShield-tekniikka suojaa kuumuudelta

ThermoShield-tekniikka suojaa kuumuudelta

Ylikuumentumisen tunnistava tunnistin optimoi ja säätää ilman lämpötilan ja suojaa näin hiuksiasi ylikuumenemisen aiheuttamilta vaurioilta**. ThermoShield-tekniikan ansiosta voit kuivata hiuksesi huoletta.

2100 wattia takaa nopean kuivaamisen ja ammattimaisen lopputuloksen

2100 wattia takaa nopean kuivaamisen ja ammattimaisen lopputuloksen

Tämä 2100 W:n ammattilaistasoinen hiustenkuivain tuottaa voimakkaan ilmavirran. Tehon ja nopeuden ansiosta voit kuivata ja muotoilla hiukset entistä nopeammin ja helpommin.

2x ionikäsittely* – kiiltävät ja sileät hiukset

2x ionikäsittely* – kiiltävät ja sileät hiukset

Tehokas ionijärjestelmä tuottaa jopa 40 miljoona ionia* yhdellä kuivauskerralla ja lisää hiusten kiiltoa. Nauti kiiltävistä ja sileistä hiuksista.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.6

5:stä

866

Arviot

98%

suosittelee tätä tuotetta

30/06/2026

Nederland

Nederland

Droogt snel en minder pluis!

Ik schrijf nooit reviews maar deze is echt heel fijn!!! Droogt heel snel en mijn haar is veel minder pluizig dan bij andere fohns! Echt een aanrader

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5000 Series BHD510/20 Föhn

Date of Use 2026-06-30

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5000 Series BHD510/20 Föhn

Date of Use 2026-06-30

18/10/2025

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

geweldig

prima apparaat werkt naar wens, leuke kleur is mooi meegenomen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5000 Series BHD510/20 Föhn

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5000 Series BHD510/20 Föhn

13/10/2025

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Hallo, de föhn is echt geweldig, mijn vrouw en dochter gebruiken hem, ze zeiden allebei dat ze er erg tevreden over zijn

Arvioitu tuote: 5000 Series BHD510/20 Föhn

Arvioitu tuote: 5000 Series BHD510/20 Föhn

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. verrattuna BHD350:n korkeimpaan asetukseen

  2. ThermoShield-asetus