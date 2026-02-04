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  • 20 % nopeampi*. Kevyempi**. Ei lämpövaurioita********.
  • 20 % nopeampi*. Kevyempi**. Ei lämpövaurioita********.
  • 20 % nopeampi*. Kevyempi**. Ei lämpövaurioita********.
  • 20 % nopeampi*. Kevyempi**. Ei lämpövaurioita********.
  • 20 % nopeampi*. Kevyempi**. Ei lämpövaurioita********.
  • 20 % nopeampi*. Kevyempi**. Ei lämpövaurioita********.
  • 20 % nopeampi*. Kevyempi**. Ei lämpövaurioita********.
  • 20 % nopeampi*. Kevyempi**. Ei lämpövaurioita********.
  • 20 % nopeampi*. Kevyempi**. Ei lämpövaurioita********.
  • 20 % nopeampi*. Kevyempi**. Ei lämpövaurioita********.
  • 20 % nopeampi*. Kevyempi**. Ei lämpövaurioita********.
  • 20 % nopeampi*. Kevyempi**. Ei lämpövaurioita********.
  • 20 % nopeampi*. Kevyempi**. Ei lämpövaurioita********.
  • 20 % nopeampi*. Kevyempi**. Ei lämpövaurioita********.
  • 20 % nopeampi*. Kevyempi**. Ei lämpövaurioita********.
  • 20 % nopeampi*. Kevyempi**. Ei lämpövaurioita********.
  • 20 % nopeampi*. Kevyempi**. Ei lämpövaurioita********.
  • 20 % nopeampi*. Kevyempi**. Ei lämpövaurioita********.
  • 20 % nopeampi*. Kevyempi**. Ei lämpövaurioita********.
  • 20 % nopeampi*. Kevyempi**. Ei lämpövaurioita********.
  • 20 % nopeampi*. Kevyempi**. Ei lämpövaurioita********.
  • 20 % nopeampi*. Kevyempi**. Ei lämpövaurioita********.
  • 20 % nopeampi*. Kevyempi**. Ei lämpövaurioita********.
  • 20 % nopeampi*. Kevyempi**. Ei lämpövaurioita********.

Hair Dryer7000-sarja

BHD713/10

4.6
| (117) Arviot | 97% suosittelee tätä tuotetta
20 % nopeampi*. Kevyempi**. Ei lämpövaurioita********.
Ammattimainen tulos nopeasti Philips 7000 -sarjan hiustenkuivaimella. ThermoShield Advanced Technology -tekniikka seuraa ja hallitsee kuivaimen ilman lämpötilaa suojaten hiuksiasi lämmön aiheuttamilta vaurioilta*********.
Näytä kaikki edut

mukana ThermoShield Advanced Technology

20 % nopeampi*. Kevyempi**. Ei lämpövaurioita********.

  • ThermoShield Advanced

  • Vesi-ioni, mineraali-ioni, 8 kertaa enemmän ioneja

  • 60 %********* enemmän kiiltoa

  • 4 minuutin pikakuivaus

  • Kuivaa hiukset 20 %** nopeammin kuin 2 300 watin hiustenkuivaimella

ThermoShield Advanced suojaa hiuksia ylikuumenemiselta

ThermoShield Advanced suojaa hiuksia ylikuumenemiselta

Kahden tunnistimen järjestelmä suojaa hiuksia ylikuumenemiselta mittaamalla huoneen lämpötilaa jatkuvasti ja säätämällä kuivauslämpötilaa aktiivisesti 24 000 kertaa kuivauskertaa kohti. Nauti 25 % yhtenäisemmästä kuivauslämpötilasta kaikissa ympäristöissä*********.

Tehokas ilmavirta kuivaa 30 % nopeammin****

Tehokas ilmavirta kuivaa 30 % nopeammin****

Innovatiiviset tuulettimen lavat ja erityismuotoiltu lämmitin kuivaavat hiukset maagisesti jo 4 minuutissa****.

Vesi-ionit kosteuttavat hiuksia

Vesi-ionit kosteuttavat hiuksia

Kosteuden lisäys pehmentää hiuksia ja saa ne näyttämään terveiltä. Vesi-ionitekniikka tuottaa yli tuhatkertaisesti enemmän vettä kuin tekniikka, jossa ei käytetä ionisaattorikäsittelyä.

Tekniset tiedot

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Arviot

Tietoja tuotearvosteluista

4.6

5:stä

117

Arviot

97%

suosittelee tätä tuotetta

5
4
3
2
1

Gupi

04/02/2026

Deutschland

Vahvistettu ostaja

Toller Fön

Ich bin sehr zufrieden mit dem Fön, schont meine Haare und trocknet schneller

Arvioitu tuote: Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie

Arvioitu tuote: Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie

Popeni

21/01/2026

Deutschland

Vahvistettu ostaja

Das Produkt hat verschiedene Modis, prima in Anwen

Tolles Produkt! Angenehmes Fönen für mein feines Haar.

Edut

leise, sanft zum Haar

Haitat

Kühlknopf ist ungünstig positioniert, kommt man öfter drauf als gewünscht

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie

Mandi2978

01/10/2024

Suisse

Einfach super! 😊

Ich bin absolut begeistert und freue mich sehr dass ich diese Trockner gefunden habe. Es trocknet nicht nur Blitztschnell sonder gibt auch maximale schutz für meine lange und Blonde Haare. Daneben war ich sofort verliebt wenn ich es in die Hand genommen habe. Die Farbe finde ich wunderschön. Es ist sehr stark, leise und unglaublich leicht. In meine Familie sind verschiedene Haar länge und Typ. Lang, mittel ind kurz. Blonde, Schwarze und auch Blond gefärbt. Philips ThermoShield Advanced Technologie ist bei uns für alle ein Favorit geworden.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hair Dryer BHD723/18 7000er Serie

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hair Dryer BHD723/18 7000er Serie

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. verrattuna Philipsin 2 300 watin S5000-kuivaimeen

  2. vs. Philips MoistureProtect HP8280

  3. * perustana keskimäärin 4 minuutin kuivausaika

  4. * * * Perustana keskipitkät (40 cm) valkoihoisen henkilön hiukset laboratorio-oloissa suurimmilla nopeus- ja lämpöasetuksilla. Todellinen tulos voi vaihdella.

  5. * * * Mineraali-ioninen 6 kuukauden UV-altistuksen jälkeen

  6. * * * * verrattuna HP8232/20-laitteeseen suurimmalla asetuksella

  7. * * * * * Philips MoistureProtect HP8280 suurimmalla asetuksella

  8. * * * * * * Thermoshield Advance -asetus

  9. * * * * * * * Kuuma- ja kylmätilaa käytettäessä verrattuna luonnollisesti kuivattuihin hiuksiin. Testattu kolmannen osapuolen testauslaitoksessa Yhdysvalloissa.