2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SplitStop-tekniikalla
ehkäisee hiusten haaroittumista
Ionisoiva käsittely
Keratiiniuute
SplitStop-tekniikka on tehokkain tekniikkamme hiusten haaroittumista vastaan. Siinä on käytetty UniTemp-tunnistinta ja keraamisia levyjä, jotka suoristavat hiuksia hellävaraisesti. UniTemp-tunnistin varmistaa, ettei suoristin kuumene liikaa, ja muotoilulevyt muotoilevat hiuksia ilman turhaa hankausta, mikä ehkäisee kaksihaaraisten syntymistä.
UniTemp-tunnistin suojaa hiuksiasi liialta lämmöltä ja takaa entistä paremman lopputuloksen pitämällä lämpötilan mahdollisimman tasaisena. Saat saman upean lopputuloksen 20 astetta pienemmällä lämmöllä**. Luo täydellisen sileä kampaus tyvestä latvaan.
Keratiini on yksi tärkeimmistä hiusten rakennusaineista, joka tekee hiuksista kauniit, vahvat ja terveet. Keraamisen pinnoitteen keratiiniuute suojaa hiuksiasi tehokkaasti muotoilun aikana.
4.9
5:stä
26
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
kiri3030
30/03/2022
France
Vahvistettu ostaja
Très bon lisseur
j'ai déjà essayé d'autres lisseurs, de marques différentes et celui-ci est très bien et n'abîme pas les cheveux. Il chauffe très vite et de façon régulière. Les cheveux ne bougent pas. J'ai enfin trouvé le bon lisseur.
Edut
lisse parfaitement
Haitat
RAS
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends
Symoon
09/11/2021
Nederland
Vahvistettu ostaja
Fijne krultang!
Erg fijne krul-en stijltang die je kunt instellen op temperatuur. Handig en soepel in gebruik. Ik draai er prachtige krullen mee en finish m’n kapsel in salon-style. Echt een aanrader.
Edut
Soepel handig en makkelijk in gebruik.
Haitat
Geen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener
nov**2050
26/11/2020
België
Vahvistettu ostaja
voldoet perfect
voor een korte of halflange coupe is dit een perfect product, het warmt heel snel op en is handig in gebruik
Edut
warmt heel snel op, beschadigt je haar niet, maakt je haar stijl zoals beloofd
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener
Tavallisten eurooppalaisten haaroittumattomien hiusten 2 vuoden simuloitu suoristaminen 200 °C:een lämpötilassa
hiusten lämpötila ja kuluttajatutkimus HP8344-laitteeseen verrattuna