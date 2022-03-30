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Tuotanto lopetettu

StraightCareVivid Ends -suoristin

BHS675/00

4.9
| (26) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Kiinnitä huomio hiuksiisi
Vivid Ends -suoristin on suunniteltu suojaamaan hauraita latvoja. Ensiluokkaisen SplitStop-tekniikan ansiosta voit muotoilla hiuksesi kauniisti ja säilyttää terveet latvat!
Näytä kaikki edut

Jopa 95-prosenttisesti haaroittumattomat latvat*

Kiinnitä huomio hiuksiisi

  • SplitStop-tekniikalla

  • ehkäisee hiusten haaroittumista

  • Ionisoiva käsittely

  • Keratiiniuute

SplitStop-tekniikalla suojaat hiukset tehokkaasti haaroittumiselta

SplitStop-tekniikalla suojaat hiukset tehokkaasti haaroittumiselta

SplitStop-tekniikka on tehokkain tekniikkamme hiusten haaroittumista vastaan. Siinä on käytetty UniTemp-tunnistinta ja keraamisia levyjä, jotka suoristavat hiuksia hellävaraisesti. UniTemp-tunnistin varmistaa, ettei suoristin kuumene liikaa, ja muotoilulevyt muotoilevat hiuksia ilman turhaa hankausta, mikä ehkäisee kaksihaaraisten syntymistä.

UniTemp-tunnistimella kauniisti muotoillut hiukset pienemmällä lämmöllä

UniTemp-tunnistimella kauniisti muotoillut hiukset pienemmällä lämmöllä

UniTemp-tunnistin suojaa hiuksiasi liialta lämmöltä ja takaa entistä paremman lopputuloksen pitämällä lämpötilan mahdollisimman tasaisena. Saat saman upean lopputuloksen 20 astetta pienemmällä lämmöllä**. Luo täydellisen sileä kampaus tyvestä latvaan.

Hoitava keratiiniuute suojaa hiuksesi

Hoitava keratiiniuute suojaa hiuksesi

Keratiini on yksi tärkeimmistä hiusten rakennusaineista, joka tekee hiuksista kauniit, vahvat ja terveet. Keraamisen pinnoitteen keratiiniuute suojaa hiuksiasi tehokkaasti muotoilun aikana.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.9

5:stä

26

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

30/03/2022

France

France

Vahvistettu ostaja

Très bon lisseur

j'ai déjà essayé d'autres lisseurs, de marques différentes et celui-ci est très bien et n'abîme pas les cheveux. Il chauffe très vite et de façon régulière. Les cheveux ne bougent pas. J'ai enfin trouvé le bon lisseur.

Edut

lisse parfaitement

Haitat

RAS

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends

09/11/2021

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Fijne krultang!

Erg fijne krul-en stijltang die je kunt instellen op temperatuur. Handig en soepel in gebruik. Ik draai er prachtige krullen mee en finish m’n kapsel in salon-style. Echt een aanrader.

Edut

Soepel handig en makkelijk in gebruik.

Haitat

Geen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener

26/11/2020

België

België

Vahvistettu ostaja

voldoet perfect

voor een korte of halflange coupe is dit een perfect product, het warmt heel snel op en is handig in gebruik

Edut

warmt heel snel op, beschadigt je haar niet, maakt je haar stijl zoals beloofd

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Tavallisten eurooppalaisten haaroittumattomien hiusten 2 vuoden simuloitu suoristaminen 200 °C:een lämpötilassa

  2. hiusten lämpötila ja kuluttajatutkimus HP8344-laitteeseen verrattuna