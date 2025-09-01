Pakkauksen muu sisältö
- Hierontasuojus
- Ajopää, jossa kampa
- Puhdistusharja
BRE237/00
Hellävarainen karvanpoisto
Tutustu pitkäkestoiseen ihokarvanpoistoon, joka on hellä ihollesi. Voit nauttia sileästä ihosta jopa 28 päivän ajan. Ymmärrämme, että epilointi voi tuntua pelottavalta. Se kuitenkin muuttuu vähemmän kivuliaaksi säännöllisen käytön myötä!*Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
Jos olet oikeutettu ALV-vapautukseen terveydenhuollon laitteista, voit hakea sitä tästä tuotteesta. ALV vähennetään yllä olevasta hinnasta. Katso kaikki tiedot ostoskoristasi.
Johdollinen epilaattori
yhteensä
recurring payment
Nauti sileästä tunteesta, joka kestää. Tämän epilaattorin avulla voit unohtaa ihokarvojen poiston jopa neljäksi viikoksi.
Tämän suloisen epilaattorin avulla saat sileän ihon kätevästi kotona. Se poistaa lyhyetkin ihokarvat yhtä tehokkaasti kuin vahaus, mutta ilman ammattilaiskäsittelyä tai sotkua.
Paperipakkaukseen pakattu kertaostos, ei paristoja ja 50-prosenttisesti kierrätysmateriaaleista valmistettu kädensija – tämä epilaattori on suunniteltu kuormittamaan ympäristöä mahdollisimman vähän.
Hierontasuojus on suunniteltu auttamaan aloittelevia käyttäjiä tottumaan epilointiin ja sen tuntemuksiin.
Kämmenen kokoisessa epilaattorissa on liukumaton kädensija, joka helpottaa käyttöä. Kätevä säilyttää ja ottaa mukaan matkalle.
Ajopään avulla voit tehdä ylläpitokäsittelyn mille tahansa alueelle, jotta saat varmasti haluamasi tulokset.
Lisätarvikkeet
Muotoilu
Ominaisuudet
Huolto
Helppokäyttöinen
Suorituskyky
Etsitkö lisätarvikkeita? Näytä osat ja lisätarvikkeet
Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.