Hakuehdot

0

Ostoskori

Ostoskorissasi ei ole tällä hetkellä yhtään tuotetta.

    • Hellävarainen ja sileä Hellävarainen ja sileä Hellävarainen ja sileä

      Epilator Series 4000 Johdollinen epilaattori

      BRE257/00

      Yleisarvio / 5
      • Arviot Arviot

      Hellävarainen ja sileä

      Tutustu pitkäkestoiseen ihokarvanpoistoon, joka on hellä ihollesi. Voit nauttia sileästä ihosta jopa 28 päivän ajan. Ymmärrämme, että epilointi voi tuntua pelottavalta. Se kuitenkin muuttuu vähemmän kivuliaaksi säännöllisen käytön myötä!*

      Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin

      Vastaavat tuotteet

      Näytä kaikki Epilaattorit

      Luo paketti ja tallenna Luo paketti –saat yhden tuotteen maksutta

      Kaikki tarvitsemasi tuotteet yhdessä paketissa

      Pakettihinta

      Ohita tämä

      Valitse jokin seuraavista: Valitse jokin seuraavista tuotteista:

      Lisää lisävarusteita

      Näytä kaikki
      Tätä tuotetta
      Epilator Series 4000
      - {discount-value}

      Epilator Series 4000

      Johdollinen epilaattori

      yhteensä

      recurring payment

      Hellävarainen ja sileä

      Hellä sinulle ja ihollesi

      • Vartalolle ja bikinialueelle
      • Sisältää LED-valon
      • 4 lisäosaa
      • Epiloi, ajele ja trimmaa
      Sileä iho jopa neljäksi viikoksi

      Sileä iho jopa neljäksi viikoksi

      Nauti sileästä tunteesta, joka kestää. Tämän epilaattorin avulla voit unohtaa ihokarvojen poiston jopa neljäksi viikoksi.

      Helppo nyppimistekniikka

      Helppo nyppimistekniikka

      Tämän suloisen epilaattorin avulla saat sileän ihon kätevästi kotona. Se poistaa lyhyetkin ihokarvat yhtä tehokkaasti kuin vahaus, mutta ilman ammattilaiskäsittelyä tai sotkua.

      Sileä iho ympäristöä kuormittamatta

      Sileä iho ympäristöä kuormittamatta

      Paperipakkaukseen pakattu kertaostos, ei paristoja ja 50-prosenttisesti kierrätysmateriaaleista valmistettu kädensija – tämä epilaattori on suunniteltu kuormittamaan ympäristöä mahdollisimman vähän.

      Totuttele epilointiin hierontasuojuksella

      Totuttele epilointiin hierontasuojuksella

      Hierontasuojus on suunniteltu auttamaan aloittelevia käyttäjiä tottumaan epilointiin ja sen tuntemuksiin.

      Kattava käsittely

      Kattava käsittely

      LED-valo auttaa löytämään ja poistamaan kaikista ohuimmatkin karvat.

      Säädettävissä sopivalle tasolle

      Säädettävissä sopivalle tasolle

      Mukauta epilointikokemusta kahdella nopeusasetuksella, joiden avulla voit hallita laitteen nopeutta ja tehoa. Voit käsitellä kummatkin sääret jopa vain kymmenessä minuutissa.

      Täydellinen aloituspakkaus

      Täydellinen aloituspakkaus

      Sileä iho on vain muutaman askeleen päässä. Trimmaa pidemmät karvat kammalla, jolloin epilointi on miellyttävämpää. Epiloi haluamasi alueet ja napsauta hierontasuojus paikalleen, jos haluat hellävaraisemman kokemuksen. Käytä ajopäätä ylläpitokäsittelyihin, ja kun olet lähdössä tien päälle, voit sujauttaa epilaattorin kätevästi pussiin.

      Epiloi missä ja milloin tahansa

      Epiloi missä ja milloin tahansa

      Kämmenen kokoisessa epilaattorissa on liukumaton kädensija, joka helpottaa käyttöä. Kätevä säilyttää ja ottaa mukaan matkalle.

      Intiimialueille suunniteltu bikinitrimmeri

      Intiimialueille suunniteltu bikinitrimmeri

      Intiimialueille suunniteltu bikinitrimmeri takaa sileän tuloksen, jonka ansiosta voit tuntea olosi itsevarmaksi.

      Ylläpitokäsittely kainaloille ajopäällä

      Ylläpitokäsittely kainaloille ajopäällä

      Ajopään avulla voit tehdä ylläpitokäsittelyn mille tahansa alueelle, jotta saat varmasti haluamasi tulokset.

      Tekniset tiedot

      • Lisätarvikkeet

        Pussi
        Kyllä
        Puhdistusharja
        Kyllä
        Hierontasuojus
        Kyllä
        Ajopää, jossa kampa
        Kyllä
        Bikinitrimmeri ja kampa
        Kyllä

      • Muotoilu

        Kahva
        Luistamista estävä kädensija

      • Ominaisuudet

        2 nopeusasetusta
        Kyllä
        Johdollinen
        Kyllä

      • Huolto

        2 vuoden takuu
        Kyllä

      • Helppokäyttöinen

        Pestävä epilointipää
        Kyllä
        LED-valo
        Kyllä

      • Suorituskyky

        Epilointijärjestelmä
        Tehokas epilointijärjestelmä

      Pakkauksen sisältö

      Pakkauksen muu sisältö

      • Hierontasuojus
      • Ajopää, jossa kampa
      • Bikinitrimmeri ja kampa
      • Pussi
      • Puhdistusharja

      Etsitkö lisätarvikkeita? Näytä osat ja lisätarvikkeet

      Badge-D2C

      Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

      Etsi tuotevinkkejä, usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita ja tietoja vaatimustenmukaisuudesta.
      Clippin

      Etsi varaosa tai lisävaruste

      Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin

      Lisätarvikkeet

      Suositellut tuotteet

      Viimeksi katsotut tuotteet

      Arviot

      Ole ensimmäinen, joka arvioi tämän tuotteen

      • 87 % käyttäjistä on samaa mieltä, Alankomaissa suoritettu kotitesti, n = 28, 2024.

      Eksklusiivisia tarjouksia, vain sinulle


      Terveelliset elämäntavat alkavat täältä. Rekisteröidy ja nauti:

      10 € pois ensimmäisestä ostoksestasi.*

      Ennakkopääsy alennusmyynteihin

      Vinkkejä terveellisiin elämäntapoihin.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.
      Mitä tämä tarkoittaa?
      *Klikkaa tästä lukeaksesi ehdoistamme
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Kaikki oikeudet pidätetään.

      Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.