2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
BRI863/00
Sopii vartalolle ja kasvoille
Säärien käsittely 10 minuutissa
<gt/>200 000 välähdystä + säilytyspussi
Mukana SmartSkin-tunnistin
Philips Lumea käyttää IPL (Intense Pulsed Light) -valotekniikkaa, jota vastaavaa tekniikkaa kauneudenhoidon ammattilaisetkin käyttävät. Philips on mukauttanut tämän tekniikan tehokkaaseen ja turvalliseen kotikäyttöön. Tekniikka kehitettiin tiiviissä yhteistyössä ihoasiantuntijoiden kanssa, ja Philips testasi sitä yli 10 vuoden ajan laajoissa kuluttajatutkimuksissa, joihin osallistui yli 2 000 vapaaehtoista.
Philips Lumea lähettää hellävaraisia valoimpulsseja ihokarvojen juuriin. Näin karvankasvu kehossa vähenee vähitellen. Kun toistat käsittelyn, iho pysyy kauniin sileänä ja pehmeänä.
Kliinisten tutkimustemme mukaan jo kahden viikon käsittely vähentää karvankasvua ja pitää ihon karvattomana ja pehmeänä. Saat säilytettyä tuloksen toistamalla käsittelyn aina tarvittaessa. Käsittelykertojen väli vaihtelee yksilöllisen karvankasvunopeuden mukaan. – Jos haluat suurentaa kuvan, napsauta sitä tämän sivun ylälaidan kuvagalleriassa.
Palkinnot
3.6
5:stä
823
Arviot
Whagel
17/09/2017
Sverige
En lättanvänd produkt
Efter att ha listat ut hur produkten fungerar efter att ha läst instruktionerna noga kunde produkten användas smidigt! Den kräver inte mycket tid vid användning vilket är ett stort plus. Ett annat plus är den snygga designen!
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Arvioitu tuote: Lumea Essential BRI863/00 IPL - Hair removal device
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Lumea Essential BRI863/00 IPL - Hair removal device
Carolinen
13/09/2017
Sverige
Lättanvänd och snygg design!
Är jättenöjd med produkten! Märker skillnad redan efter ett par veckor, hoppas på bättre resultat när jag använt den ett tag. Enkla instruktioner om hur den ska användas. Har mindre hårväxt nu!
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Arvioitu tuote: Lumea Essential BRI863/00 IPL - Hair removal device
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Lumea Essential BRI863/00 IPL - Hair removal device
Josefinn93
13/09/2017
Sverige
Lättanvänd och smärtfri
Såå härlig liten produkt. Har endast hunnit använda den 2 gånger då man ska köra varannan vecka men jag kan redan se lite resultat. Håret växer glesare än innan och jag den är helt smärtfri. Superlätt att använda och jag kommer definitivt fortsätta använda den för att se mer resultat.
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Arvioitu tuote: Lumea Essential BRI863/00 IPL - Hair removal device
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Lumea Essential BRI863/00 IPL - Hair removal device
verrattuna seuraaviin SC1981, SC1982, SC1983 ja SC1984