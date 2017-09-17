Turvallinen käyttää kotona

Philips Lumea käyttää IPL (Intense Pulsed Light) -valotekniikkaa, jota vastaavaa tekniikkaa kauneudenhoidon ammattilaisetkin käyttävät. Philips on mukauttanut tämän tekniikan tehokkaaseen ja turvalliseen kotikäyttöön. Tekniikka kehitettiin tiiviissä yhteistyössä ihoasiantuntijoiden kanssa, ja Philips testasi sitä yli 10 vuoden ajan laajoissa kuluttajatutkimuksissa, joihin osallistui yli 2 000 vapaaehtoista.