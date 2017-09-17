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  • Helppo ja pitkäkestoinen ihokarvojen poisto
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  • Helppo ja pitkäkestoinen ihokarvojen poisto
  • Helppo ja pitkäkestoinen ihokarvojen poisto
  • Helppo ja pitkäkestoinen ihokarvojen poisto
  • Helppo ja pitkäkestoinen ihokarvojen poisto
  • Helppo ja pitkäkestoinen ihokarvojen poisto
  • Helppo ja pitkäkestoinen ihokarvojen poisto
  • Helppo ja pitkäkestoinen ihokarvojen poisto
  • Helppo ja pitkäkestoinen ihokarvojen poisto
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  • Helppo ja pitkäkestoinen ihokarvojen poisto
  • Helppo ja pitkäkestoinen ihokarvojen poisto
  • Helppo ja pitkäkestoinen ihokarvojen poisto
  • Helppo ja pitkäkestoinen ihokarvojen poisto
  • Helppo ja pitkäkestoinen ihokarvojen poisto
  • Helppo ja pitkäkestoinen ihokarvojen poisto
  • Helppo ja pitkäkestoinen ihokarvojen poisto

Tuotanto lopetettu

Lumea EssentialIPL-ihokarvanpoistolaite

BRI863/00

3.6
| (823) Arviot

1 palkinto

Helppo ja pitkäkestoinen ihokarvojen poisto
Philips Lumea Essential estää uusien ihokarvojen kasvun kasvoissa ja kehossa. Säännöllisesti käytettynä laitteen hellävaraiset valoimpulssit pitävät ihon silkinpehmeänä päivästä toiseen.
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Helppo ja pitkäkestoinen ihokarvojen poisto

  • Sopii vartalolle ja kasvoille

  • Säärien käsittely 10 minuutissa

  • &lt;gt/>200 000 välähdystä + säilytyspussi

  • Mukana SmartSkin-tunnistin

Turvallinen käyttää kotona

Philips Lumea käyttää IPL (Intense Pulsed Light) -valotekniikkaa, jota vastaavaa tekniikkaa kauneudenhoidon ammattilaisetkin käyttävät. Philips on mukauttanut tämän tekniikan tehokkaaseen ja turvalliseen kotikäyttöön. Tekniikka kehitettiin tiiviissä yhteistyössä ihoasiantuntijoiden kanssa, ja Philips testasi sitä yli 10 vuoden ajan laajoissa kuluttajatutkimuksissa, joihin osallistui yli 2 000 vapaaehtoista.

Sileä iho joka päivä

Philips Lumea lähettää hellävaraisia valoimpulsseja ihokarvojen juuriin. Näin karvankasvu kehossa vähenee vähitellen. Kun toistat käsittelyn, iho pysyy kauniin sileänä ja pehmeänä.

Vaivattoman tehokas

Kliinisten tutkimustemme mukaan jo kahden viikon käsittely vähentää karvankasvua ja pitää ihon karvattomana ja pehmeänä. Saat säilytettyä tuloksen toistamalla käsittelyn aina tarvittaessa. Käsittelykertojen väli vaihtelee yksilöllisen karvankasvunopeuden mukaan. – Jos haluat suurentaa kuvan, napsauta sitä tämän sivun ylälaidan kuvagalleriassa.

Tekniset tiedot

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Palkinnot

  • Award image AWARD-612375

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.6

5:stä

823

Arviot

17/09/2017

Sverige

Sverige

En lättanvänd produkt

Efter att ha listat ut hur produkten fungerar efter att ha läst instruktionerna noga kunde produkten användas smidigt! Den kräver inte mycket tid vid användning vilket är ett stort plus. Ett annat plus är den snygga designen!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lumea Essential BRI863/00 IPL - Hair removal device

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lumea Essential BRI863/00 IPL - Hair removal device

13/09/2017

Sverige

Sverige

Lättanvänd och snygg design!

Är jättenöjd med produkten! Märker skillnad redan efter ett par veckor, hoppas på bättre resultat när jag använt den ett tag. Enkla instruktioner om hur den ska användas. Har mindre hårväxt nu!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lumea Essential BRI863/00 IPL - Hair removal device

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lumea Essential BRI863/00 IPL - Hair removal device

13/09/2017

Sverige

Sverige

Lättanvänd och smärtfri

Såå härlig liten produkt. Har endast hunnit använda den 2 gånger då man ska köra varannan vecka men jag kan redan se lite resultat. Håret växer glesare än innan och jag den är helt smärtfri. Superlätt att använda och jag kommer definitivt fortsätta använda den för att se mer resultat.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lumea Essential BRI863/00 IPL - Hair removal device

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lumea Essential BRI863/00 IPL - Hair removal device

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. verrattuna seuraaviin SC1981, SC1982, SC1983 ja SC1984