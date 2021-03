Älykkäät lisäosat mukauttava ohjelmat sopiviksi tietyille vartalon alueille

Vartalosi on yksilöllinen. Sen ihoa ja muotoja on siksi kohdeltava yksilöllisesti. Lumean koko vartalon lisäosat on tehty kaikille muodoille sopiviksi, ja ne mukauttavat ohjelmat sopiviksi tietyille vartalon aluille. Käyttöikkuna on suunniteltu siten, että ihokontakti on mahdollisimman suuri, eikä valoa pääse karkuun, jotta herkkienkin ihoalueiden käsittely on tehokasta ja hellävaraista.