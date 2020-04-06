2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Voit pitää mielesi mukaan vaikkapa allasjuhlat.
Aina ja kaikkialla. Tässä vesitiiviissä Bluetooth-kaiuttimessa on mahtava basso ja yllättävän voimakas ääni pienessä koossa. Siinä on kahdeksan tunnin toistoaika ja äänitulo. Voit pitää mielesi mukaan vaikkapa allasjuhlat.
Bluetooth
Sininen
Uima-altaalle, järven rannalle, suihkuun. Tämä vedenpitävä IPX7-luokiteltu kaiutin kelluu ja kestää upottamisen enintään 1 m:n syvyyteen enintään 30 minuutiksi.
Täyteen ladatusta akusta riittää virtaa 6 tunniksi. Lataaminen kestää noin 3 tuntia, ja se on helppoa mukana toimitettavalla mikro-USB-kaapelilla.
Ohjaa musiikkia kaiuttimen sivussa olevilla painikkeilla. Aloita toisto painamalla ja ohita kappale painamalla äänenvoimakkuuden säätöpainikkeita kahdesti. Kaiutinritilässä on LED-valot, jotka palavat tasaisesti sinisinä tai vilkkuvat satunnaisilla väreillä.
2.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
Sr.PRàctic
06/04/2020
España
Podría ser mejor!
Sería genial que se emparejaran 2 productos UpBeat , siendo uno maestro y el otro esclavo y así poder tener un sonido Estéreo y decidiendo el oyente la distancia entre altavoces para crear el campo Estéreo.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BT150W altavoz portátil inalámbrico
Käyttöpäivä 2020-03-06
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BT150W altavoz portátil inalámbrico
Käyttöpäivä 2020-03-06