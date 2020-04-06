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Tuotanto lopetettu

kannettava langaton kaiutin

BT150A/00

2

| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta

Saatavilla

Musta
Musta
Sininen
Sininen
Valkoinen
Valkoinen

Voit pitää mielesi mukaan vaikkapa allasjuhlat.

Aina ja kaikkialla. Tässä vesitiiviissä Bluetooth-kaiuttimessa on mahtava basso ja yllättävän voimakas ääni pienessä koossa. Siinä on kahdeksan tunnin toistoaika ja äänitulo. Voit pitää mielesi mukaan vaikkapa allasjuhlat.

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Voit pitää mielesi mukaan vaikkapa allasjuhlat.

  • Bluetooth

  • Sininen

Vedenpitävä enintään 1 m:n syvyydessä enintään 30 minuuttia. IPX7-luokitus

Uima-altaalle, järven rannalle, suihkuun. Tämä vedenpitävä IPX7-luokiteltu kaiutin kelluu ja kestää upottamisen enintään 1 m:n syvyyteen enintään 30 minuutiksi.

8 tunnin toistoaika. USB-lataus. Mikro-USB-kaapeli mukana

Täyteen ladatusta akusta riittää virtaa 6 tunniksi. Lataaminen kestää noin 3 tuntia, ja se on helppoa mukana toimitettavalla mikro-USB-kaapelilla.

Kaiuttimen painikkeet toistoa, äänenvoimakkuuden säätöä ja kappaleiden ohitusta varten

Ohjaa musiikkia kaiuttimen sivussa olevilla painikkeilla. Aloita toisto painamalla ja ohita kappale painamalla äänenvoimakkuuden säätöpainikkeita kahdesti. Kaiutinritilässä on LED-valot, jotka palavat tasaisesti sinisinä tai vilkkuvat satunnaisilla väreillä.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

5
4
3
1

06/04/2020

España

España

Podría ser mejor!

Sería genial que se emparejaran 2 productos UpBeat , siendo uno maestro y el otro esclavo y así poder tener un sonido Estéreo y decidiendo el oyente la distancia entre altavoces para crear el campo Estéreo.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BT150W altavoz portátil inalámbrico

Käyttöpäivä 2020-03-06

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BT150W altavoz portátil inalámbrico

Käyttöpäivä 2020-03-06

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