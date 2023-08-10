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  • Tasainen trimmaus helposti
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  • Tasainen trimmaus helposti
  • Tasainen trimmaus helposti
  • Tasainen trimmaus helposti
  • Tasainen trimmaus helposti
  • Tasainen trimmaus helposti
  • Tasainen trimmaus helposti
  • Tasainen trimmaus helposti
  • Tasainen trimmaus helposti
  • Tasainen trimmaus helposti
  • Tasainen trimmaus helposti
  • Tasainen trimmaus helposti
  • Tasainen trimmaus helposti
  • Tasainen trimmaus helposti
  • Tasainen trimmaus helposti
  • Tasainen trimmaus helposti
  • Tasainen trimmaus helposti
  • Tasainen trimmaus helposti
  • Tasainen trimmaus helposti
  • Tasainen trimmaus helposti
  • Tasainen trimmaus helposti
  • Tasainen trimmaus helposti
  • Tasainen trimmaus helposti

Tuotanto lopetettu

Beardtrimmer series 5000Sänkitrimmeri

BT5205/16

4.4
| (1012) Arviot | 92% suosittelee tätä tuotetta
Tasainen trimmaus helposti
Trimmerin kokometallisilla terillä saat täydellisen 3 päivän sängen ja lyhyen tai pitkän parran. Uusi integroitu ohjauskampa nostaa partakarvat, joten saat tasaisen trimmaustuloksen tehokkaasti yhdellä vedolla.
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Dynaaminen ohjausjärjestelmä takaa tasaisen trimmaustuloksen

Tasainen trimmaus helposti

  • 0,2 mm:n tarkkuus

  • Täysmetalliterät

  • 1 h latauksella 70 min käyttöaikaa

  • Integroitu karvoja kohottava kampa

Kohottaa karvat terän tasolle – tasainen lopputulos

Kohottaa karvat terän tasolle – tasainen lopputulos

Dynaaminen ohjausjärjestelmä ja integroitu karvoja kohottava kampa kohottavat karvat terien tasolle. Saat tasaisen lopputuloksen ja täydellisen kolmen päivän sängen sekä lyhyen tai pitkän parran.

Karvojen ohjautuminen teräyksikköön tekee trimmaamisesta vaivatonta

Karvojen ohjautuminen teräyksikköön tekee trimmaamisesta vaivatonta

Voit trimmata sängen yhdellä nopealla ajolla ihoa ärsyttämättä. Uusi integroitu karvoja kohottava kampa kohottaa ja ohjaa karvat terien tasolle, jolloin tuloksena on vaivaton ja tasainen lopputulos.

Kaksi kertaa terävämmät terät takaavat nopean trimmauksen*

Kaksi kertaa terävämmät terät takaavat nopean trimmauksen*

Trimmerin kaksi kertaa terävämmät täysmetalliterät nopeuttavat trimmaamista leikkaamalla enemmän karvoja jokaisella vedolla.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.4

5:stä

1012

Arviot

92%

suosittelee tätä tuotetta

10/08/2023

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Very handy to use

Easy & Handy to use, long battery life and good traveller readiness

Edut

Easy & Handy to use, long battery life and good traveller readiness

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Partatrimmeri

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Partatrimmeri

14/12/2021

Suomi

Suomi

Elämäni ensimmäinen partatrimmeri

Olin mukana marraskuussa poikieni kanssa miesten Movember-projektissa. Kasvatimme partaa ja viiksiä kuukauden ajan. Siksi päätin hankkia myös elämäni ensimmäisen partatrimmerin. Vertailin netissä muutamia ja päädyin Phlipsin Beardtrimmer 5000 merkkiin. Laite on jo ulkoasultaan tyylikkään metallinen. Sellainen arvokkaamman ja sopusuhteisen näköinen. Hyvin käteen sopiva. Eikä näytä miltään muoviselta rimpulalta. Ensimmäinen akun lataus tapahtui yllättävän nopeasti. Laitteen virtakytkin on hyvä. Se on painettava ja siksi vaikuttaa toimintavarmalta.Terällä on 20 eri pituusvaihtoehtoa molemmilla alueilla. Kokeilin huvikseni eri pituusasentoja aloittaen ensiksi pitemmistä ja sitten lyhentäen asetuksia ja päätyen 0,4 mm pituuteen. Asteikko on selkeä ja valinta eri pituuksille on näppärä. Mikä parasta, niin konee näyttää pituusasteikon virran sammuttamisen jälkeen valaistuna n 5 sekunnin ajan. Eli jos satut olemaan hämärässä tai huonoissa valaistusolosuhteissa, niin näet silti valaistun asteikon ansiosta terän pituuden! Käytin laitetta päivittäin tai joka toinen päivä parran muotoiluun ja tasaukseen. Kokeilin terän eri asentoja. Ne vaihtuivat näppärästi. Kertalataus kestää ihmeen kauan. Olen ladannut trimmerin 2 viikkoa sitten ja edelleen akku riittää! Lift&Trim Pro -järjestelmä nostaa lyhyetkin karvat leikattavaksi ja tulos on hyvä. Oma kokemukseni perustuu lyhyeen partaan. Leikkaus toimii hyvin. Rajaus toimii myös odotetusti. Vaimoni ajoi laitteella myös niskani pitemmät karvat. Hyvin toimi. Koneella on mukava rajailla partaa. Ääni on hiljaisen miellyttävä. Laitteen puhdistus on helppoa. Settiin kuuluvalla pikkuharjalla saa pyyhkäistyä leikatut karvat helposti ja nopeasti pois koneen pinnalta. Yhtään leikattua karvaa ei ole jäänyt kiinni teriin. Laite ei ole repinyt karvojani. Vaan se katkaisee karvat,. En ole vielä tarvinnut mitään erillistä huoltoa. Pelkkää leikkaamista ja tasausta ja käytön jälkeen kevyt puhdistus. Ne teroittuvat hankautuessaan toisiinsa kevyesti, joten niitä ei tarvitse vaihtaa eikä öljytä. Olen ollut tyytyväinen laitteeseen. Koska partani on ollut lyhyt, niin olen käyttänyt toistaiseksi vain lyhyttä parran ohjauskampaa pituusasetuksille 0,4–10 mm.

Edut

Laaja säätöasteikko. Tarkka trimmausjälki. Pitkä akunkesto. Hyvin käteensopiva. Vähäinen ääni

Haitat

En havainnut haittoja toiminnoissa

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Partatrimmeri

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Partatrimmeri

14/12/2021

Suomi

Suomi

Näppärä

Tuote on ollut miehen partaa varten todella näppärä käyttää. Sillä saa tarkkaa jälkeä ja ei ole kömpelö käyttää

Edut

Helppo, hiljainen ja mukava kädessä

Haitat

En huomannut haittoja

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Partatrimmeri

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Partatrimmeri

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  1. Verrattuna edelliseen Philips-laitteeseen