2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
40 pituusasetusta (0,4–20 mm)
Itseteroittuvat metalliterät
90 min johdoton käyttö/ 1 tunnin lataus
Pitkän parran trimmauskampa (10–20 mm)
Trimmaa tarkasti, tasaisesti ja nopeasti yhdellä vedolla sisäisen Lift & Trim PRO -järjestelmän avulla. Järjestelmä kohottaa partakarvat ihanteelliseen asentoon ajoa varten.
Itseteroittuvat terät soveltuvat paksuimmillekin karvoille ja ne takaavat tarkat rajaukset ja erinomaisen ajotuloksen jokaisella ajokerralla. Teriä ei tarvitse vaihtaa eikä öljytä.
Saat haluamasi partatyylin säätämällä kampoja zoomausrenkaalla haluamaasi pituuteen. Käytä lyhyttä trimmauskampaa 0,4–10 mm:n pituusasetuksille ja pitkää trimmauskampaa 10–20 mm:n asetuksille. Säilytä kaikkea kätevästi pehmeässä kotelossa.
Palkinnot
4.4
5:stä
1012
Arviot
92%
suosittelee tätä tuotetta
Fluppe_FI
10/08/2023
Suomi
Vahvistettu ostaja
Very handy to use
Easy & Handy to use, long battery life and good traveller readiness
Edut
Easy & Handy to use, long battery life and good traveller readiness
Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Partatrimmeri
Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Partatrimmeri
Matti5
14/12/2021
Suomi
Osa myynninedistämistä
Elämäni ensimmäinen partatrimmeri
Olin mukana marraskuussa poikieni kanssa miesten Movember-projektissa. Kasvatimme partaa ja viiksiä kuukauden ajan. Siksi päätin hankkia myös elämäni ensimmäisen partatrimmerin. Vertailin netissä muutamia ja päädyin Phlipsin Beardtrimmer 5000 merkkiin. Laite on jo ulkoasultaan tyylikkään metallinen. Sellainen arvokkaamman ja sopusuhteisen näköinen. Hyvin käteen sopiva. Eikä näytä miltään muoviselta rimpulalta. Ensimmäinen akun lataus tapahtui yllättävän nopeasti. Laitteen virtakytkin on hyvä. Se on painettava ja siksi vaikuttaa toimintavarmalta.Terällä on 20 eri pituusvaihtoehtoa molemmilla alueilla. Kokeilin huvikseni eri pituusasentoja aloittaen ensiksi pitemmistä ja sitten lyhentäen asetuksia ja päätyen 0,4 mm pituuteen. Asteikko on selkeä ja valinta eri pituuksille on näppärä. Mikä parasta, niin konee näyttää pituusasteikon virran sammuttamisen jälkeen valaistuna n 5 sekunnin ajan. Eli jos satut olemaan hämärässä tai huonoissa valaistusolosuhteissa, niin näet silti valaistun asteikon ansiosta terän pituuden! Käytin laitetta päivittäin tai joka toinen päivä parran muotoiluun ja tasaukseen. Kokeilin terän eri asentoja. Ne vaihtuivat näppärästi. Kertalataus kestää ihmeen kauan. Olen ladannut trimmerin 2 viikkoa sitten ja edelleen akku riittää! Lift&Trim Pro -järjestelmä nostaa lyhyetkin karvat leikattavaksi ja tulos on hyvä. Oma kokemukseni perustuu lyhyeen partaan. Leikkaus toimii hyvin. Rajaus toimii myös odotetusti. Vaimoni ajoi laitteella myös niskani pitemmät karvat. Hyvin toimi. Koneella on mukava rajailla partaa. Ääni on hiljaisen miellyttävä. Laitteen puhdistus on helppoa. Settiin kuuluvalla pikkuharjalla saa pyyhkäistyä leikatut karvat helposti ja nopeasti pois koneen pinnalta. Yhtään leikattua karvaa ei ole jäänyt kiinni teriin. Laite ei ole repinyt karvojani. Vaan se katkaisee karvat,. En ole vielä tarvinnut mitään erillistä huoltoa. Pelkkää leikkaamista ja tasausta ja käytön jälkeen kevyt puhdistus. Ne teroittuvat hankautuessaan toisiinsa kevyesti, joten niitä ei tarvitse vaihtaa eikä öljytä. Olen ollut tyytyväinen laitteeseen. Koska partani on ollut lyhyt, niin olen käyttänyt toistaiseksi vain lyhyttä parran ohjauskampaa pituusasetuksille 0,4–10 mm.
Edut
Laaja säätöasteikko. Tarkka trimmausjälki. Pitkä akunkesto. Hyvin käteensopiva. Vähäinen ääni
Haitat
En havainnut haittoja toiminnoissa
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Partatrimmeri
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Partatrimmeri
Heke
14/12/2021
Suomi
Osa myynninedistämistä
Näppärä
Tuote on ollut miehen partaa varten todella näppärä käyttää. Sillä saa tarkkaa jälkeä ja ei ole kömpelö käyttää
Edut
Helppo, hiljainen ja mukava kädessä
Haitat
En huomannut haittoja
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Partatrimmeri
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Partatrimmeri
vrt. Philips BT3000