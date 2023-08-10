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  • Tasainen tulos yhdellä vedolla
  • Tasainen tulos yhdellä vedolla
  • Tasainen tulos yhdellä vedolla
  • Tasainen tulos yhdellä vedolla
  • Tasainen tulos yhdellä vedolla
  • Tasainen tulos yhdellä vedolla
  • Tasainen tulos yhdellä vedolla
  • Tasainen tulos yhdellä vedolla
  • Tasainen tulos yhdellä vedolla
  • Tasainen tulos yhdellä vedolla
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  • Tasainen tulos yhdellä vedolla
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  • Tasainen tulos yhdellä vedolla
  • Tasainen tulos yhdellä vedolla
  • Tasainen tulos yhdellä vedolla
  • Tasainen tulos yhdellä vedolla
  • Tasainen tulos yhdellä vedolla
  • Tasainen tulos yhdellä vedolla
  • Tasainen tulos yhdellä vedolla
  • Tasainen tulos yhdellä vedolla

Tuotanto lopetettu

Beardtrimmer series 5000Partatrimmeri pitkän parran trimmauskammalla

BT5502/15

4.4
| (1012) Arviot | 92% suosittelee tätä tuotetta

1 palkinto

Tasainen tulos yhdellä vedolla
Philips 5000 -sarja tarjoaa tehokasta trimmausta ja tarkkoja tuloksia. Lift & Trim PRO -järjestelmä kohottaa partakarvat niin, että kaksoisteroitetut terät pystyvät leikkaamaan paremmin ja tasaisemmin yhdellä vedolla. Tässä mallissa on 40 pituusasetusta välillä 0,4–20 mm ja malliin sisältyy trimmauskampa ja säilytyskotelo.
Näytä kaikki edut

Trimmaa kaksi kertaa tarkemmin Lift & Trim PRO -järjestelmällä*

Tasainen tulos yhdellä vedolla

  • 40 pituusasetusta (0,4–20 mm)

  • Itseteroittuvat metalliterät

  • 90 min johdoton käyttö/ 1 tunnin lataus

  • Pitkän parran trimmauskampa (10–20 mm)

Kohottaa partakarvat ihanteelliseen asentoon ajoa varten

Kohottaa partakarvat ihanteelliseen asentoon ajoa varten

Trimmaa tarkasti, tasaisesti ja nopeasti yhdellä vedolla sisäisen Lift & Trim PRO -järjestelmän avulla. Järjestelmä kohottaa partakarvat ihanteelliseen asentoon ajoa varten.

Huoltovapaat itseteroittuvat terät

Huoltovapaat itseteroittuvat terät

Itseteroittuvat terät soveltuvat paksuimmillekin karvoille ja ne takaavat tarkat rajaukset ja erinomaisen ajotuloksen jokaisella ajokerralla. Teriä ei tarvitse vaihtaa eikä öljytä.

Pitkän parran trimmauskampa

Pitkän parran trimmauskampa

Saat haluamasi partatyylin säätämällä kampoja zoomausrenkaalla haluamaasi pituuteen. Käytä lyhyttä trimmauskampaa 0,4–10 mm:n pituusasetuksille ja pitkää trimmauskampaa 10–20 mm:n asetuksille. Säilytä kaikkea kätevästi pehmeässä kotelossa.

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Palkinnot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.4

5:stä

1012

Arviot

92%

suosittelee tätä tuotetta

10/08/2023

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Very handy to use

Easy & Handy to use, long battery life and good traveller readiness

Edut

Easy & Handy to use, long battery life and good traveller readiness

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Partatrimmeri

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Partatrimmeri

14/12/2021

Suomi

Suomi

Elämäni ensimmäinen partatrimmeri

Olin mukana marraskuussa poikieni kanssa miesten Movember-projektissa. Kasvatimme partaa ja viiksiä kuukauden ajan. Siksi päätin hankkia myös elämäni ensimmäisen partatrimmerin. Vertailin netissä muutamia ja päädyin Phlipsin Beardtrimmer 5000 merkkiin. Laite on jo ulkoasultaan tyylikkään metallinen. Sellainen arvokkaamman ja sopusuhteisen näköinen. Hyvin käteen sopiva. Eikä näytä miltään muoviselta rimpulalta. Ensimmäinen akun lataus tapahtui yllättävän nopeasti. Laitteen virtakytkin on hyvä. Se on painettava ja siksi vaikuttaa toimintavarmalta.Terällä on 20 eri pituusvaihtoehtoa molemmilla alueilla. Kokeilin huvikseni eri pituusasentoja aloittaen ensiksi pitemmistä ja sitten lyhentäen asetuksia ja päätyen 0,4 mm pituuteen. Asteikko on selkeä ja valinta eri pituuksille on näppärä. Mikä parasta, niin konee näyttää pituusasteikon virran sammuttamisen jälkeen valaistuna n 5 sekunnin ajan. Eli jos satut olemaan hämärässä tai huonoissa valaistusolosuhteissa, niin näet silti valaistun asteikon ansiosta terän pituuden! Käytin laitetta päivittäin tai joka toinen päivä parran muotoiluun ja tasaukseen. Kokeilin terän eri asentoja. Ne vaihtuivat näppärästi. Kertalataus kestää ihmeen kauan. Olen ladannut trimmerin 2 viikkoa sitten ja edelleen akku riittää! Lift&Trim Pro -järjestelmä nostaa lyhyetkin karvat leikattavaksi ja tulos on hyvä. Oma kokemukseni perustuu lyhyeen partaan. Leikkaus toimii hyvin. Rajaus toimii myös odotetusti. Vaimoni ajoi laitteella myös niskani pitemmät karvat. Hyvin toimi. Koneella on mukava rajailla partaa. Ääni on hiljaisen miellyttävä. Laitteen puhdistus on helppoa. Settiin kuuluvalla pikkuharjalla saa pyyhkäistyä leikatut karvat helposti ja nopeasti pois koneen pinnalta. Yhtään leikattua karvaa ei ole jäänyt kiinni teriin. Laite ei ole repinyt karvojani. Vaan se katkaisee karvat,. En ole vielä tarvinnut mitään erillistä huoltoa. Pelkkää leikkaamista ja tasausta ja käytön jälkeen kevyt puhdistus. Ne teroittuvat hankautuessaan toisiinsa kevyesti, joten niitä ei tarvitse vaihtaa eikä öljytä. Olen ollut tyytyväinen laitteeseen. Koska partani on ollut lyhyt, niin olen käyttänyt toistaiseksi vain lyhyttä parran ohjauskampaa pituusasetuksille 0,4–10 mm.

Edut

Laaja säätöasteikko. Tarkka trimmausjälki. Pitkä akunkesto. Hyvin käteensopiva. Vähäinen ääni

Haitat

En havainnut haittoja toiminnoissa

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Partatrimmeri

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Partatrimmeri

14/12/2021

Suomi

Suomi

Näppärä

Tuote on ollut miehen partaa varten todella näppärä käyttää. Sillä saa tarkkaa jälkeä ja ei ole kömpelö käyttää

Edut

Helppo, hiljainen ja mukava kädessä

Haitat

En huomannut haittoja

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Partatrimmeri

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Partatrimmeri

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  1. vrt. Philips BT3000