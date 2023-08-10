Olin mukana marraskuussa poikieni kanssa miesten Movember-projektissa. Kasvatimme partaa ja viiksiä kuukauden ajan. Siksi päätin hankkia myös elämäni ensimmäisen partatrimmerin. Vertailin netissä muutamia ja päädyin Phlipsin Beardtrimmer 5000 merkkiin. Laite on jo ulkoasultaan tyylikkään metallinen. Sellainen arvokkaamman ja sopusuhteisen näköinen. Hyvin käteen sopiva. Eikä näytä miltään muoviselta rimpulalta. Ensimmäinen akun lataus tapahtui yllättävän nopeasti. Laitteen virtakytkin on hyvä. Se on painettava ja siksi vaikuttaa toimintavarmalta.Terällä on 20 eri pituusvaihtoehtoa molemmilla alueilla. Kokeilin huvikseni eri pituusasentoja aloittaen ensiksi pitemmistä ja sitten lyhentäen asetuksia ja päätyen 0,4 mm pituuteen. Asteikko on selkeä ja valinta eri pituuksille on näppärä. Mikä parasta, niin konee näyttää pituusasteikon virran sammuttamisen jälkeen valaistuna n 5 sekunnin ajan. Eli jos satut olemaan hämärässä tai huonoissa valaistusolosuhteissa, niin näet silti valaistun asteikon ansiosta terän pituuden! Käytin laitetta päivittäin tai joka toinen päivä parran muotoiluun ja tasaukseen. Kokeilin terän eri asentoja. Ne vaihtuivat näppärästi. Kertalataus kestää ihmeen kauan. Olen ladannut trimmerin 2 viikkoa sitten ja edelleen akku riittää! Lift&Trim Pro -järjestelmä nostaa lyhyetkin karvat leikattavaksi ja tulos on hyvä. Oma kokemukseni perustuu lyhyeen partaan. Leikkaus toimii hyvin. Rajaus toimii myös odotetusti. Vaimoni ajoi laitteella myös niskani pitemmät karvat. Hyvin toimi. Koneella on mukava rajailla partaa. Ääni on hiljaisen miellyttävä. Laitteen puhdistus on helppoa. Settiin kuuluvalla pikkuharjalla saa pyyhkäistyä leikatut karvat helposti ja nopeasti pois koneen pinnalta. Yhtään leikattua karvaa ei ole jäänyt kiinni teriin. Laite ei ole repinyt karvojani. Vaan se katkaisee karvat,. En ole vielä tarvinnut mitään erillistä huoltoa. Pelkkää leikkaamista ja tasausta ja käytön jälkeen kevyt puhdistus. Ne teroittuvat hankautuessaan toisiinsa kevyesti, joten niitä ei tarvitse vaihtaa eikä öljytä. Olen ollut tyytyväinen laitteeseen. Koska partani on ollut lyhyt, niin olen käyttänyt toistaiseksi vain lyhyttä parran ohjauskampaa pituusasetuksille 0,4–10 mm.