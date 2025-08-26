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  • Imutekniikkatrimmeri siistimpään trimmaukseen
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  • Imutekniikkatrimmeri siistimpään trimmaukseen
  • Imutekniikkatrimmeri siistimpään trimmaukseen
  • Imutekniikkatrimmeri siistimpään trimmaukseen
  • Imutekniikkatrimmeri siistimpään trimmaukseen
  • Imutekniikkatrimmeri siistimpään trimmaukseen
  • Imutekniikkatrimmeri siistimpään trimmaukseen
  • Imutekniikkatrimmeri siistimpään trimmaukseen
  • Imutekniikkatrimmeri siistimpään trimmaukseen
  • Imutekniikkatrimmeri siistimpään trimmaukseen
  • Imutekniikkatrimmeri siistimpään trimmaukseen
  • Imutekniikkatrimmeri siistimpään trimmaukseen
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Imutekniikkatrimmeri siistimpään trimmaukseen
  • Imutekniikkatrimmeri siistimpään trimmaukseen
  • Imutekniikkatrimmeri siistimpään trimmaukseen
  • Imutekniikkatrimmeri siistimpään trimmaukseen
  • Imutekniikkatrimmeri siistimpään trimmaukseen
  • Imutekniikkatrimmeri siistimpään trimmaukseen
  • Imutekniikkatrimmeri siistimpään trimmaukseen
  • Imutekniikkatrimmeri siistimpään trimmaukseen
  • Imutekniikkatrimmeri siistimpään trimmaukseen
  • Imutekniikkatrimmeri siistimpään trimmaukseen

Tuotanto lopetettu

Beardtrimmer series 7000Partatrimmeri imutekniikalla

BT7201/15

3.8
| (1042) Arviot

1 palkinto

Imutekniikkatrimmeri siistimpään trimmaukseen
Tällä trimmerillä voit trimmata parran, viikset ja pulisongit entistä siistimmin. Trimmerin tehokas imujärjestelmä kerää leikatut karvat saman tien, eikä niitä tarvitse siivota erikseen.
Näytä kaikki edut

Imutekniikka kerää jopa 90 prosenttia leikatuista karvoista*

Imutekniikkatrimmeri siistimpään trimmaukseen

  • 0,5 mm:n tarkkuusasetus

  • Täysmetalliterät

  • 60 min käyttöaikaa 1 tunnin latauksella

  • Kerää jopa 90 % karvoista*

Imutekniikalla taatusti siistimpi jälki

Imutekniikalla taatusti siistimpi jälki

Tällä trimmerillä voit trimmata parran, viikset ja pulisongit entistä siistimmin. Trimmerin tehokas imujärjestelmä kerää leikatut karvat saman tien, eikä niitä tarvitse siivota erikseen.

Kohottaa ja ohjaa karvat, vaivaton ja tasainen lopputulos

Kohottaa ja ohjaa karvat, vaivaton ja tasainen lopputulos

Siisti sänki yhdellä nopealla ajolla. Innovatiivinen karvan nostava trimmausjärjestelmä kohottaa karvat yksitellen ja ohjaa ne huipputeräviin, ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin teriin. Saat tasaisen lopputuloksen hetkessä.

Huipputerävät, ruostumattomasta teräksestä valmistetut terät nopeaan trimmaukseen

Huipputerävät, ruostumattomasta teräksestä valmistetut terät nopeaan trimmaukseen

Vahvat ja huipputerävät terästerät on tehty kestämään pitkään ja leikkaamaan paksuimmatkin karvat. Terät liikkuvat trimmauksen aikana kevyesti toisiaan vasten ja teroittuvat näin itsestään.

Tekniset tiedot

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Palkinnot

  • Award image AWARD-612372

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.8

5:stä

1042

Arviot

26/08/2025

Suomi

Suomi

Imutekniikka hyvä, Siisti käyttö

Ostaisin uuden! Nykyinen on jo yli 10 vuotta vanha, ja sitä ennenkin minulla oli vastaavan lainen yli 15 vuotta!

Edut

imutekniikka

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Partatrimmeri imutekniikalla

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Partatrimmeri imutekniikalla

28/04/2017

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Tuote toimii hyvin

Tuote on hyvä ja toimii paremmin, kuin odotin aiempien tuotteideni perusteella

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Partatrimmeri imutekniikalla

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Partatrimmeri imutekniikalla

23/12/2017

Sverige

Sverige

Klipper bra

Bra och snygg klippning. Något besvärlig rengöring.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Skäggtrimmer med uppsugningsfunktion

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Skäggtrimmer med uppsugningsfunktion

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Testattu laboratorio-oloissa karvamatoilla