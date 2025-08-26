Huipputerävät, ruostumattomasta teräksestä valmistetut terät nopeaan trimmaukseen

Vahvat ja huipputerävät terästerät on tehty kestämään pitkään ja leikkaamaan paksuimmatkin karvat. Terät liikkuvat trimmauksen aikana kevyesti toisiaan vasten ja teroittuvat näin itsestään.