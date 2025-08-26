2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
BT7220/15
0,5 mm:n tarkkuusasetus
Täysmetalliterät
1 h latauksella 80 min käyttöaikaa
Kerää jopa 90 % karvoista*
Tällä trimmerillä voit trimmata parran, viikset ja pulisongit entistä siistimmin. Trimmerin tehokas imujärjestelmä kerää leikatut karvat saman tien, eikä niitä tarvitse siivota erikseen.
Trimmerin sisäänrakennettu kampa nostaa jokaisen partakarvan ylös ihanteelliseen asentoon ajoa varten. Täydellisen ja tasaisen lopputuloksen saa siis vain yhdellä vedolla. Toiminnon ansiosta muotoilu on myös tarkkaa ja nopeaa.<br>
Vahvat ja huipputerävät terästerät on tehty kestämään pitkään ja leikkaamaan paksuimmatkin karvat. Terät liikkuvat trimmauksen aikana kevyesti toisiaan vasten ja teroittuvat näin itsestään.
Palkinnot
3.8
5:stä
1042
Arviot
Juhku
26/08/2025
Suomi
Imutekniikka hyvä, Siisti käyttö
Ostaisin uuden! Nykyinen on jo yli 10 vuotta vanha, ja sitä ennenkin minulla oli vastaavan lainen yli 15 vuotta!
Edut
imutekniikka
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Partatrimmeri imutekniikalla
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Partatrimmeri imutekniikalla
Defender19
28/04/2017
Suomi
Vahvistettu ostaja
Tuote toimii hyvin
Tuote on hyvä ja toimii paremmin, kuin odotin aiempien tuotteideni perusteella
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Partatrimmeri imutekniikalla
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Partatrimmeri imutekniikalla
Harald
23/12/2017
Sverige
Klipper bra
Bra och snygg klippning. Något besvärlig rengöring.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Skäggtrimmer med uppsugningsfunktion
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Skäggtrimmer med uppsugningsfunktion
Testattu laboratorio-oloissa karvamatoilla