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Tuotanto lopetettu

Mikromusiikkijärjestelmä

BTM2310/12

3.9
| (29) Arviot
Rentoudu loistavan musiikin parissa
Tällä Philipsin kompaktilla all-in-one-musiikkijärjestelmällä voit kuunnella musiikkia Bluetooth-yhteydellä älypuhelimesta ja musiikkikirjastosta ja toistaa MP3-CD-levyjä. Lisäksi kiinteän USB-latausliitännän avulla voit ladata erilaisia mobiililaitteita.
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Hulluna ääneen

Rentoudu loistavan musiikin parissa

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • USB-portti lataamiseen

Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta

Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta

Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys iPodiin/iPhoneen/iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten älypuhelimiin, tablet-laitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikistasi sekä videon tai pelin äänistä tällä helppokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.

15 W:n enimmäislähtöteho

Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW

Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW

MP3 on lyhenne sanoista MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3-tekniikka mahdollistaa suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienempään kokoon ilman, että äänenlaatu merkittävästi heikkenee. Pienten tiedostokokojen vuoksi MP3 onkin nykyään internetin suosituin äänenpakkausformaatti, sillä sen avulla äänitiedostoja voi siirtää nopeasti ja helposti.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.9

5:stä

29

Arviot

2

17/01/2024

United Kingdom

United Kingdom

Does what it does

its a hi-fi. what do u expect? Does its job nicely, been using for 1+ years.

Arvioitu tuote: BTM2310 Micro music system

Arvioitu tuote: BTM2310 Micro music system

24/02/2021

United Kingdom

United Kingdom

This is my favourite stereo I have ever had

I like how it has so many options to use for music I don’t understand the issues with it though it did rattle at first but it has stopped since then and left my cds as clean and scratch less as before my only complaint is the volume could you please make it at least top volume 50 other than that it’s amazing

Edut

Wide variety of modes

Haitat

Volume too quiet

Arvioitu tuote: BTM2310 Micro music system

Arvioitu tuote: BTM2310 Micro music system

01/08/2020

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Deze set voldoet aan mijn verwachtingen.

Wil zo nu en dan wat oude cd-tjes afspelen als ik zit te werken. En dat gaat heel goed met dit kleine zetje!

Edut

Goed geluid!

Haitat

Geen!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BTM2310 Micromuzieksysteem

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BTM2310 Micromuzieksysteem

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