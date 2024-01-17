2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
BTM2310/12
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
USB-portti lataamiseen
Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys iPodiin/iPhoneen/iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten älypuhelimiin, tablet-laitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikistasi sekä videon tai pelin äänistä tällä helppokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.
MP3 on lyhenne sanoista MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3-tekniikka mahdollistaa suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienempään kokoon ilman, että äänenlaatu merkittävästi heikkenee. Pienten tiedostokokojen vuoksi MP3 onkin nykyään internetin suosituin äänenpakkausformaatti, sillä sen avulla äänitiedostoja voi siirtää nopeasti ja helposti.
3.9
5:stä
29
Arviot
niceguy123
17/01/2024
United Kingdom
Does what it does
its a hi-fi. what do u expect? Does its job nicely, been using for 1+ years.
Arvioitu tuote: BTM2310 Micro music system
Arvioitu tuote: BTM2310 Micro music system
Xenomorph165
24/02/2021
United Kingdom
This is my favourite stereo I have ever had
I like how it has so many options to use for music I don’t understand the issues with it though it did rattle at first but it has stopped since then and left my cds as clean and scratch less as before my only complaint is the volume could you please make it at least top volume 50 other than that it’s amazing
Edut
Wide variety of modes
Haitat
Volume too quiet
Arvioitu tuote: BTM2310 Micro music system
Arvioitu tuote: BTM2310 Micro music system
Brunofski
01/08/2020
Nederland
Vahvistettu ostaja
Deze set voldoet aan mijn verwachtingen.
Wil zo nu en dan wat oude cd-tjes afspelen als ik zit te werken. En dat gaat heel goed met dit kleine zetje!
Edut
Goed geluid!
Haitat
Geen!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BTM2310 Micromuzieksysteem
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BTM2310 Micromuzieksysteem