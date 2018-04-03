2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Kotiisi sopiva HiFi-stereoääni
Voit liittää järjestelmään kaksi Bluetooth-laitetta samanaikaisesti, käyttää USB Direct -liitäntää ja mukauttaa ääntä Digital Sound Control -toiminnolla. Äänituloliitännän kautta liität järjestelmään minkä tahansa musiikkilaitteen. Ohuen ja kompaktin järjestelmän voi myös kiinnittää seinälle.
Bluetooth®
ja MULTIPAIR
Langaton Bluetooth®-äänenlähetys on yhä yleisempää äänentoistojärjestelmissä, mutta useimmissa Bluetooth®-yhteensopivissa järjestelmissä on mahdollista liittää vain yksi laite kerrallaan. Usean laitteen yhdistämisen ansiosta voit muodostaa pariliitoksen jopa kolmeen laitteeseen ja vaihtaa helposti niiden välillä.
Kompakti laite sopii kaikkialle ja kaikkiin elämäntyyleihin. Kompakti laite sopii mihin tahansa muotoilunsa ja kokonsa ansiosta.
Audio in -liitäntä mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan Audio in -sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, Audio in on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.
4.2
5:stä
16
Arviot
92%
suosittelee tätä tuotetta
Tounet
03/04/2018
Suisse
Je suis content
J’apprécie cette appareil, simple d'emploi, dommage l’absence d'affichage de la lecture en cours.
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Arvioitu tuote: BTM2460 Microchaîne
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Arvioitu tuote: BTM2460 Microchaîne
Ferogi
26/12/2017
España
Exactamente lo que necesitaba
Fundamentalmente es un equipo sencillo de uso, con buen sonido, muy platito y fácil de manejar. La conectividad bluetooth es rápida y de calidad, por lo que me permite estar escuchando lo que tenga en el móvil, propio o de otra distribuidoras de contenidos, sin esfuerzo. El tamaño es perfecto para tenerlo en la pared y que no sobresalga ni moleste.
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Arvioitu tuote: BTM2460 Microcadena
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Arvioitu tuote: BTM2460 Microcadena
Nicolatrn
21/07/2017
Italia
Vahvistettu ostaja
Ottimo prodotto, suono buono
Ottimo design e facilità d'uso. Suono discreto. Ottima condivisione bluetooth.
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Arvioitu tuote: BTM2460 Sistema musicale micro
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BTM2460 Sistema musicale micro