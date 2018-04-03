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Tuotanto lopetettu

Mikromusiikkijärjestelmä

BTM2460/12

4.2

| (16) Arviot | 92% suosittelee tätä tuotetta

Kotiisi sopiva HiFi-stereoääni

Voit liittää järjestelmään kaksi Bluetooth-laitetta samanaikaisesti, käyttää USB Direct -liitäntää ja mukauttaa ääntä Digital Sound Control -toiminnolla. Äänituloliitännän kautta liität järjestelmään minkä tahansa musiikkilaitteen. Ohuen ja kompaktin järjestelmän voi myös kiinnittää seinälle.

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Kotiisi sopiva HiFi-stereoääni

  • Bluetooth®

  • ja MULTIPAIR

Suoratoista musiikkia Bluetooth®-yhteyden ja usean laitteen yhdistämisen avulla

Suoratoista musiikkia Bluetooth®-yhteyden ja usean laitteen yhdistämisen avulla

Langaton Bluetooth®-äänenlähetys on yhä yleisempää äänentoistojärjestelmissä, mutta useimmissa Bluetooth®-yhteensopivissa järjestelmissä on mahdollista liittää vain yksi laite kerrallaan. Usean laitteen yhdistämisen ansiosta voit muodostaa pariliitoksen jopa kolmeen laitteeseen ja vaihtaa helposti niiden välillä.

Kompakti laite sopii kaikkialle

Kompakti laite sopii kaikkialle ja kaikkiin elämäntyyleihin. Kompakti laite sopii mihin tahansa muotoilunsa ja kokonsa ansiosta.

Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

Audio in -liitäntä mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan Audio in -sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, Audio in on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.2

5:stä

16

Arviot

92%

suosittelee tätä tuotetta

2
1

03/04/2018

Suisse

Suisse

Je suis content

J’apprécie cette appareil, simple d'emploi, dommage l’absence d'affichage de la lecture en cours.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BTM2460 Microchaîne

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BTM2460 Microchaîne

26/12/2017

España

España

Exactamente lo que necesitaba

Fundamentalmente es un equipo sencillo de uso, con buen sonido, muy platito y fácil de manejar. La conectividad bluetooth es rápida y de calidad, por lo que me permite estar escuchando lo que tenga en el móvil, propio o de otra distribuidoras de contenidos, sin esfuerzo. El tamaño es perfecto para tenerlo en la pared y que no sobresalga ni moleste.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BTM2460 Microcadena

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BTM2460 Microcadena

21/07/2017

Italia

Italia

Vahvistettu ostaja

Ottimo prodotto, suono buono

Ottimo design e facilità d'uso. Suono discreto. Ottima condivisione bluetooth.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BTM2460 Sistema musicale micro

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BTM2460 Sistema musicale micro

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