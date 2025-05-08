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Huoltopakkaus
Tuotanto lopetettu
Tuki
CA6706/10
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Huoltopakkauksen avulla pidät täysautomaattisen espressokeittimesi puhtaana ja hyvässä kunnossa, ja se säilyy toimintakunnossa pitkään. Huoltopakkaus on suunniteltu varmistamaan laitteesi ihanteellinen toiminta
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