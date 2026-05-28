TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

Huoltopakkaus

Tuotanto lopetettu

Tuki

Huoltopakkaus

CA6707/10

Huoltopakkaus

Tuotanto lopetettu

Siirry kauppaan

Kirjaudu sisään tai luo tili

Rekisteröi tuotteesi

Saat heti käyttöösi käyttöoppaita, yksilöllistä tukea ja paljon muuta. Lisäksi se on helppoa ja nopeaa

Rekisteröidy nyt

Oppaat

Huoltopakkauksen avulla pidät hyvää huolta kahvinkeittimestäsi ja varmistat sen puhtauden ja ihanteellisen toiminnan. Varmista Philips- ja Saeco-laitteidesi pitkä käyttöikä ja turvallisuus käyttämällä vain Philipsin huoltopakkausta.

  • PDF tiedosto
  • 28 May 2026

Ota yhteyttä Philipsiin

Autamme sinua mielellämme