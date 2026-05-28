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Huoltopakkaus
Tuotanto lopetettu
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CA6707/10
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Huoltopakkauksen avulla pidät hyvää huolta kahvinkeittimestäsi ja varmistat sen puhtauden ja ihanteellisen toiminnan. Varmista Philips- ja Saeco-laitteidesi pitkä käyttöikä ja turvallisuus käyttämällä vain Philipsin huoltopakkausta.
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