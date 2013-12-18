2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
CAM102BL/00
Tärkeiden hetkien kuvaaminen ja jakaminen on nyt helppoa
ESee-videokamera CAM102 tallentaa muistosi kristallinkirkkaina Full HD -tallennuksen ansiosta. Kuvaa videot yhdellä painalluksella ja jaa ne heti TV:ssä ja verkossa. Kiinteällä USB-liittimellä kamera on helppo liittää muihin laitteisiin.
Philipsin videokameran micro SD -korttipaikan ansiosta voit kuvata juuri niin paljon kuin haluat. Pienikokoisille, mutta suurikapasiteettisille micro SD -korteille voit tallentaa turvallisesti kaikki videosi ja valokuvasi. Pienen koon ansiosta voit aina ottaa helposti mukaan muutaman ylimääräisen muistikortin. Videokameran korttipaikkaan sopivat kaikki yleiset micro SD -muistikortit, joten voit laajentaa muistin jopa 32 Gt:hen eli 16 tuntiin HD-videokuvaa.
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3.4
5:stä
16
Arviot
SalvaAO
18/12/2013
España
buena calidad en fotos y video
buena calidad en fotos y video pequeña y no pesa nada
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CAM102BL Videocámara de alta definición
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CAM102BL Videocámara de alta definición
zappie35
09/10/2011
Nederland
een fijn apparaat
ligt goed in de hand hij is dusdnig klein dat je hem gemakkelijk kan meenemen in een broekzak. De beelden zijn goed en zijn ook gemakkelijk over te brengen nar de computer middels het mooi weggewerkte USB aansluiting al met al een fijn apparat
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CAM102BL HD-camcorder
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CAM102BL HD-camcorder
jan149
28/06/2013
Nederland
Dit product is direct klaar voor gebruik.
Het heeft wel wat moeite gekost om de 'gebruiksaanwijzing' te downloaden en om uit te vinden hoe het apparaat kon worden opgeladen. Dit is met elk iPad oplaadapparaat te doen. Is maar dat je het weet.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CAM102BL HD-camcorder
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CAM102BL HD-camcorder