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Tuotanto lopetettu

HD-videokamera

CAM102BL/00

3.4

| (16) Arviot

Tärkeiden hetkien kuvaaminen ja jakaminen on nyt helppoa

ESee-videokamera CAM102 tallentaa muistosi kristallinkirkkaina Full HD -tallennuksen ansiosta. Kuvaa videot yhdellä painalluksella ja jaa ne heti TV:ssä ja verkossa. Kiinteällä USB-liittimellä kamera on helppo liittää muihin laitteisiin.

Näytä kaikki edut

Elä muistot uudelleen HD-laatuisina

Tärkeiden hetkien kuvaaminen ja jakaminen on nyt helppoa

Pitkäkestoisen akun ansiosta voit kuvata enemmän

Ohjelmisto videoiden muokkaamiseen

Micro SD -korttipaikka, jopa 32 Gt, 16 tuntia HD-videoita

Micro SD -korttipaikka, jopa 32 Gt, 16 tuntia HD-videoita

Philipsin videokameran micro SD -korttipaikan ansiosta voit kuvata juuri niin paljon kuin haluat. Pienikokoisille, mutta suurikapasiteettisille micro SD -korteille voit tallentaa turvallisesti kaikki videosi ja valokuvasi. Pienen koon ansiosta voit aina ottaa helposti mukaan muutaman ylimääräisen muistikortin. Videokameran korttipaikkaan sopivat kaikki yleiset micro SD -muistikortit, joten voit laajentaa muistin jopa 32 Gt:hen eli 16 tuntiin HD-videokuvaa.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.4

5:stä

16

Arviot

1

18/12/2013

España

España

buena calidad en fotos y video

buena calidad en fotos y video pequeña y no pesa nada

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CAM102BL Videocámara de alta definición

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CAM102BL Videocámara de alta definición

09/10/2011

Nederland

Nederland

een fijn apparaat

ligt goed in de hand hij is dusdnig klein dat je hem gemakkelijk kan meenemen in een broekzak. De beelden zijn goed en zijn ook gemakkelijk over te brengen nar de computer middels het mooi weggewerkte USB aansluiting al met al een fijn apparat

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CAM102BL HD-camcorder

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CAM102BL HD-camcorder

28/06/2013

Nederland

Nederland

Dit product is direct klaar voor gebruik.

Het heeft wel wat moeite gekost om de 'gebruiksaanwijzing' te downloaden en om uit te vinden hoe het apparaat kon worden opgeladen. Dit is met elk iPad oplaadapparaat te doen. Is maar dat je het weet.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CAM102BL HD-camcorder

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CAM102BL HD-camcorder

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