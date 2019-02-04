Energiatehokkuustiedot
Valitettavasti tämä tuote ei ole enää saatavilla
Jos olet oikeutettu ALV-vapautukseen terveydenhuollon laitteista, voit hakea sitä tästä tuotteesta. ALV vähennetään yllä olevasta hinnasta. Katso kaikki tiedot ostoskoristasi.
Luo paketti ja tallenna Luo paketti –saat yhden tuotteen maksutta Kaikki tarvitsemasi tuotteet yhdessä paketissa
Valitse jokin seuraavista: Valitse jokin seuraavista tuotteista:
Energiatehokkuustiedot
Philips HF20 -sovittimille.
Uudista laitteesi helposti Philipsin alkuperäisosilla
Laitteesi tarvitsee silloin tällöin kasvojenkohotuksen. Onneksi Philipsin vaihto-osilla kuluttaja voi uudistaa tuotteensa helpommin kuin koskaan. Taatulla Philipsin laadulla.
Viimeksi katsotut tuotteet
Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.