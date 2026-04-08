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Mikrokuitukiillotustyyny

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Mikrokuitukiillotustyyny

CP0128/01

Mikrokuitukiillotustyyny

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Oppaat

Mikrokuitutyynyt ovat Philipsin Parquet-suuttimen vaihtotyynyjä. Philips-tyynyt ovat pestäviä ja niiden suositeltava vaihtoväli on 3 kuukautta.

  • PDF tiedosto
  • 8 April 2026

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