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Mikrokuitukiillotustyyny
Tuki
CP0128/01
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Mikrokuitutyynyt ovat Philipsin Parquet-suuttimen vaihtotyynyjä. Philips-tyynyt ovat pestäviä ja niiden suositeltava vaihtoväli on 3 kuukautta.
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