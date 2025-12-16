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Veden annostelija

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Veden annostelija

CP0178/01

Veden annostelija

Tuotanto lopetettu

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Oppaat

Veden annostelija on kiinnitetty vesisäiliön pohjaan. Se vapauttaa oikean määrän vettä, jotta moppi on aina juuri sopivan kostea.

  • PDF tiedosto
  • 16 December 2025

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