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  • Ergo-grip-kahvallinen letku PowerPro Ultimatelle
  • Ergo-grip-kahvallinen letku PowerPro Ultimatelle

Letku ja ergo-grip-kahva

CP0424/01

Ergo-grip-kahvallinen letku PowerPro Ultimatelle
Alkuperäinen letku, jossa on ergo-grip-kahva ja etäohjaus, PowerPro Ultimate -sarjan tuotteisiin (sopii malleihin, joissa on etäohjaus).
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Ergo-grip-kahvallinen letku PowerPro Ultimatelle

  • Alkuperäinen osa

  • PowerPro Ultimate

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