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PerformerPro Pölynimurin letku

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PerformerProPölynimurin letku

CP9277

PerformerPro Pölynimurin letku

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Ei ole harvinaista, että pölynimurin letkun käyttöikä on lyhyempi kuin itse laitteen. Onko nykyinen letkusi rikki? Onneksi sen voi helposti vaihtaa uuteen!

  • PDF tiedosto
  • 8 April 2026

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