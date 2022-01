Bluetooth handsfree-puheluihin

Kaikissa Philipsin Bluetooth-ominaisuudella varustetuissa autolaitteissa on hands-free-puhelut ja musiikin suoratoiston Bluetooth-puhelimista ja AV-laitteista mahdollistava kiinteä Bluetooth-moduuli. Pariliitoksen määritys on yhtä helppoa kuin tavallisten Bluetooth-kuulokkeiden asennus. Voit siirtää puhelimesi yhteystiedot ja tallentaa haluamasi puhelinmuistion järjestelmään. Voit myös helposti siirtää puhelut takaisin puhelimeen niin, että voit keskustella rauhassa. Kun Bluetooth on käytössä, voit vastata puheluun vaivattomasti ja ajaa turvallisesti molemmat kädet ratissa.