2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
DC350/12
Äänentoistojärjestelmä johtajille
Philipsin viihdejärjestelmätelakka DC350 toistaa musiikkia iPhonesta/iPodista ja radiosta. Se sisältää telakointiaseman iPhonea/iPodia varten musiikin, kalenterin ja tehtäväluetteloiden synkronointiin tietokoneen kanssa. Bluetooth®-vastaanotin mahdollistaa handsfree-puhelut ja musiikin suoratoiston.
Kaikissa Philipsin Bluetooth-ominaisuudella varustetuissa autolaitteissa on hands-free-puhelut ja musiikin suoratoiston Bluetooth-puhelimista ja AV-laitteista mahdollistava kiinteä Bluetooth-moduuli. Pariliitoksen määritys on yhtä helppoa kuin tavallisten Bluetooth-kuulokkeiden asennus. Voit siirtää puhelimesi yhteystiedot ja tallentaa haluamasi puhelinmuistion järjestelmään. Voit myös helposti siirtää puhelut takaisin puhelimeen niin, että voit keskustella rauhassa. Kun Bluetooth on käytössä, voit vastata puheluun vaivattomasti ja ajaa turvallisesti molemmat kädet ratissa.
2.4
5:stä
5
Arviot
CIRE
22/01/2016
France
super produit
cette station d’accueil pour baladeur produit un son correct avec un faible encombrement, le seul problème rencontré concerne la configuration des stations radio qui n'est pas aisée, que l'on peut effacer en faisant une mauvaise manip. ou perdre à la moindre coupure de courant, dommage
Arvioitu tuote: DC350 station d'accueil pour baladeur
Arvioitu tuote: DC350 station d'accueil pour baladeur
Wimvb
20/05/2012
België
Goed en betrouwbaar
Niet moeilijk in gebruik, betrouwbaar en geweldig geluid Niveau verlichting lcd scherm is niet echt aanpasbaar (uit/half of fel)
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DC350 entertainmentsysteem met dock
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DC350 entertainmentsysteem met dock
gregh06
16/10/2011
France
PASSABLE
Declenchement intempestif due a des perturbations electro magnétique. change de mode sans arret, se met en route tout seul, surement du a la présence d'un certain nombre de wifi dans la proximité Son moyen
Arvioitu tuote: DC350 station d'accueil pour baladeur
Arvioitu tuote: DC350 station d'accueil pour baladeur
Kaiutinpuhelintoiminnot edellyttävät iPhonea