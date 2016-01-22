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Tuotanto lopetettu

viihdejärjestelmätelakka

DC350/12

2.4

| (5) Arviot

Äänentoistojärjestelmä johtajille

Philipsin viihdejärjestelmätelakka DC350 toistaa musiikkia iPhonesta/iPodista ja radiosta. Se sisältää telakointiaseman iPhonea/iPodia varten musiikin, kalenterin ja tehtäväluetteloiden synkronointiin tietokoneen kanssa. Bluetooth®-vastaanotin mahdollistaa handsfree-puhelut ja musiikin suoratoiston.

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liitä, synkronoi ja toista

Äänentoistojärjestelmä johtajille

Synkronoi automaattisesti iPhonen/iPodin kalenteri- ja yhteystiedot tietokoneen kanssa USB-yhteydellä

Bluetooth handsfree-puheluihin

Bluetooth handsfree-puheluihin

Kaikissa Philipsin Bluetooth-ominaisuudella varustetuissa autolaitteissa on hands-free-puhelut ja musiikin suoratoiston Bluetooth-puhelimista ja AV-laitteista mahdollistava kiinteä Bluetooth-moduuli. Pariliitoksen määritys on yhtä helppoa kuin tavallisten Bluetooth-kuulokkeiden asennus. Voit siirtää puhelimesi yhteystiedot ja tallentaa haluamasi puhelinmuistion järjestelmään. Voit myös helposti siirtää puhelut takaisin puhelimeen niin, että voit keskustella rauhassa. Kun Bluetooth on käytössä, voit vastata puheluun vaivattomasti ja ajaa turvallisesti molemmat kädet ratissa.

Bluetooth-matkapuhelin

Bluetooth-matkapuhelin

Tekniset tiedot

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Arviot

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2.4

5:stä

5

Arviot

5
3

22/01/2016

France

France

super produit

cette station d’accueil pour baladeur produit un son correct avec un faible encombrement, le seul problème rencontré concerne la configuration des stations radio qui n'est pas aisée, que l'on peut effacer en faisant une mauvaise manip. ou perdre à la moindre coupure de courant, dommage

Arvioitu tuote: DC350 station d'accueil pour baladeur

Arvioitu tuote: DC350 station d'accueil pour baladeur

20/05/2012

België

België

Goed en betrouwbaar

Niet moeilijk in gebruik, betrouwbaar en geweldig geluid Niveau verlichting lcd scherm is niet echt aanpasbaar (uit/half of fel)

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DC350 entertainmentsysteem met dock

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DC350 entertainmentsysteem met dock

16/10/2011

France

France

PASSABLE

Declenchement intempestif due a des perturbations electro magnétique. change de mode sans arret, se met en route tout seul, surement du a la présence d'un certain nombre de wifi dans la proximité Son moyen

Arvioitu tuote: DC350 station d'accueil pour baladeur

Arvioitu tuote: DC350 station d'accueil pour baladeur

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