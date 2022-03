Tyylikäs, kompakti laite, joka voi olla pöydällä tai seinällä

Kompakti ja monipuolinen Philips-äänentoistojärjestelmä on suunniteltu sulautumaan kotisi sisustukseen. Äänentoistojärjestelmän alaosassa on jalusta, joten järjestelmä pysyy tukevasti hyllyllä tai kaapin päällä. Myös seinäkiinnitettynä käytössäsi on vapaasti seisovan jalustan vapaus.