2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
DC910/12
Nauti iPod-musiikista täysillä
Katso videot oikeassa asennossa kääntämällä iPod-soitin pystyasennosta vaaka-asentoon Philipsin DC910-viihdejärjestelmätelakassa. wOOx-kaiuttimien basso tuo musiikkiin tukevaa tehoa - kaikista lähteistä!
Kääntyvä telakka
USB- ja SD-korttipaikka
iPod touchin kiihtyvyysmittari muuttaa automaattisesti ruudun näyttötapaa. Jos käännät iPod touchin pystyasennosta vaaka-asentoon tai päin vastoin, myös näytön suunta muuttuu. Philips-järjestelmään kuuluva, iPodin kiinteä telakka on suunniteltu sopimaan nimenomaan tähän ominaisuuteen - voit muuttaa telakan näytön suuntaa siten, että voit katsella verkkosivua, valokuvaa tai videoleikettä juuri oikealla mittasuhteella iPod touchin näytössä.
wOOx-tekniikka synnyttää verrattoman bassoäänen sieppaamalla alataajuudet ja antamalla niille lisätehoa.
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2.5
5:stä
2
Arviot
Monta
12/10/2011
Nederland
Vol geluid, makkelijke bediening, stijlvol design.
Dit entertainmentsysteem biedt waar voor zijn geld. Geen home-cinemakwaliteit, maar wel een vol en zuiver geluid met een mooie bas. De bediening is eenvoudig. Probleemloos kun je navigeren door de afspeellijsten van je i-pod. Het design is stijlvol. Enig nadeel is dat het apparaat door zijn vorm (geen draagbeugel of handgrepen) niet handig is om vaak te verplaatsen.
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Arvioitu tuote: DC910 entertainmentsysteem met dock
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DC910 entertainmentsysteem met dock
Jemelal
18/12/2013
España
Mal funcionamiento
Altavoces para ipod los cuales dejaron de funcionar sin motivo alguno
Arvioitu tuote: DC910 sistema docking
Arvioitu tuote: DC910 sistema docking