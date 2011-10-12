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Tuotanto lopetettu

viihdejärjestelmätelakka

DC910/12

2.5

| (2) Arviot

Nauti iPod-musiikista täysillä

Katso videot oikeassa asennossa kääntämällä iPod-soitin pystyasennosta vaaka-asentoon Philipsin DC910-viihdejärjestelmätelakassa. wOOx-kaiuttimien basso tuo musiikkiin tukevaa tehoa - kaikista lähteistä!

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wOOx-kaiuttimien kautta

Nauti iPod-musiikista täysillä

  • Kääntyvä telakka

  • USB- ja SD-korttipaikka

Käännä iPod touch pysty- tai vaaka-asentoon

Käännä iPod touch pysty- tai vaaka-asentoon

iPod touchin kiihtyvyysmittari muuttaa automaattisesti ruudun näyttötapaa. Jos käännät iPod touchin pystyasennosta vaaka-asentoon tai päin vastoin, myös näytön suunta muuttuu. Philips-järjestelmään kuuluva, iPodin kiinteä telakka on suunniteltu sopimaan nimenomaan tähän ominaisuuteen - voit muuttaa telakan näytön suuntaa siten, että voit katsella verkkosivua, valokuvaa tai videoleikettä juuri oikealla mittasuhteella iPod touchin näytössä.

Kaksi wOOx-kaiutinta tehostaa bassoa

Kaksi wOOx-kaiutinta tehostaa bassoa

wOOx-tekniikka synnyttää verrattoman bassoäänen sieppaamalla alataajuudet ja antamalla niille lisätehoa.

Kokonaislähtöteho 30 W RMS

Kokonaislähtöteho 30 W RMS

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Arviot

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2.5

5:stä

2

Arviot

5
3
2

12/10/2011

Nederland

Nederland

Vol geluid, makkelijke bediening, stijlvol design.

Dit entertainmentsysteem biedt waar voor zijn geld. Geen home-cinemakwaliteit, maar wel een vol en zuiver geluid met een mooie bas. De bediening is eenvoudig. Probleemloos kun je navigeren door de afspeellijsten van je i-pod. Het design is stijlvol. Enig nadeel is dat het apparaat door zijn vorm (geen draagbeugel of handgrepen) niet handig is om vaak te verplaatsen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DC910 entertainmentsysteem met dock

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DC910 entertainmentsysteem met dock

18/12/2013

España

España

Mal funcionamiento

Altavoces para ipod los cuales dejaron de funcionar sin motivo alguno

Arvioitu tuote: DC910 sistema docking

Arvioitu tuote: DC910 sistema docking

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