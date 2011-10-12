Käännä iPod touch pysty- tai vaaka-asentoon

iPod touchin kiihtyvyysmittari muuttaa automaattisesti ruudun näyttötapaa. Jos käännät iPod touchin pystyasennosta vaaka-asentoon tai päin vastoin, myös näytön suunta muuttuu. Philips-järjestelmään kuuluva, iPodin kiinteä telakka on suunniteltu sopimaan nimenomaan tähän ominaisuuteen - voit muuttaa telakan näytön suuntaa siten, että voit katsella verkkosivua, valokuvaa tai videoleikettä juuri oikealla mittasuhteella iPod touchin näytössä.