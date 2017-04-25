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Tuotanto lopetettu

Mikromusiikkijärjestelmä

DCB2270/10

2

| (7) Arviot

Kotiisi sopiva äänijärjestelmä

Kuuntele musiikkia ja lataa kaikki iPod-/iPhone-/iPad-laitteesi DualDockissa Lightning-liitännän ja 30-nastaisten liittimien avulla. Mukana myös DAB+-radio. Musiikkijärjestelmä kuulostaa ja näyttää uskomattoman hyvältä jokaisessa kodissa, ja 2-in-1-pöytäteline mahdollistaa järjestelmän joustavan sijoittamisen.

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Hulluna ääneen

Kotiisi sopiva äänijärjestelmä

  • DualDock iPodille/iPhonelle

  • Pöytä- tai seinäkiinnitys

  • CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM

  • enintään 20 W

Lataa ja toista Apple-laitteita (Lightning- ja 30-nastainen liitäntä) DualDockissa

Lataa ja toista Apple-laitteita (Lightning- ja 30-nastainen liitäntä) DualDockissa

Philipsin innovatiivinen DualDock-telakka on varustettu sekä 30-nastaisella että Lightning-liittimellä, joten voit kytkeä siihen minkä tahansa Apple-laitteen lataamista tai musiikin kuuntelua varten. Tyylikäs ulkomuoto yhdistyy vaivattomaan toimivuuteen, ja liitäntöjen välillä vaihtaminen sujuu käden käänteessä. Kuuntele lempimusiikkiasi mistä tahansa Apple-laitteesta.

Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva

Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva

Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

DAB- ja FM-yhteensopivuus lisää valinnanvaraa

DAB- ja FM-yhteensopivuus lisää valinnanvaraa

Analogisten FM-lähetysten lisäksi kuuluva DAB-digitaaliradio (Digital Audio Broadcasting) on uusi tapa lähettää radio-ohjelmia maanpäällisen lähetinverkon kautta. Se tarjoaa kuuntelijalle enemmän vaihtoehtoja ja tietoa, ja sen lähetysääni on kirkas ja häiriötön. Tekniikan ansiosta vastaanotin voi lukkiutua voimakkaampaan tarjolla olevaan signaaliin. DAB-digitaaliasemien lähetystaajuuksia ei tarvitse muistaa, vaan ohjelma haetaan aseman nimen perusteella.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.0

5:stä

7

Arviot

5
4

25/04/2017

Deutschland

Deutschland

Schlechte Bedienung, schlechtes Display

Guter Klang, schlechte Bedienung, aber man kann ja nur einen Sender oder Medium hören, dann ist alles Gut.

Arvioitu tuote: DCB2270 Mini Stereoanlage

Arvioitu tuote: DCB2270 Mini Stereoanlage

20/08/2014

Suisse

Suisse

Weckradio ungeeignet

guter ton, viele möglichkeiten, Bedienung und programmierung der weckzeiten umständlich und nicht intuitiv. Nach 30min stellt der Wecker immer wieder ab!!!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCB2270 Mini Stereoanlage

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCB2270 Mini Stereoanlage

04/01/2015

Danmark

Danmark

Ikke brugbar til områder med lidt dårlig dækning

På nøjagtig samme måde som andre Philips produkter kan den ikke bruges til at modtage hverken DAB eller FM. I hvert fald ikke problemfrit. Vi har i årevis haft problemer med modtagelse hvor vi bor, og aldrig har nogen kunne hjælpe os dermed. Glade var vi da vi så fik en ny DAB modtager, for så burde problemerne være overstået. Det var det ikke. Dog var der ikke støj mere, nu var det bare udfald og "tom" lyd.

Arvioitu tuote: DCB2270 Mikromusiksystem

Arvioitu tuote: DCB2270 Mikromusiksystem

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