2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
DCB2270/10
Kotiisi sopiva äänijärjestelmä
Kuuntele musiikkia ja lataa kaikki iPod-/iPhone-/iPad-laitteesi DualDockissa Lightning-liitännän ja 30-nastaisten liittimien avulla. Mukana myös DAB+-radio. Musiikkijärjestelmä kuulostaa ja näyttää uskomattoman hyvältä jokaisessa kodissa, ja 2-in-1-pöytäteline mahdollistaa järjestelmän joustavan sijoittamisen.
DualDock iPodille/iPhonelle
Pöytä- tai seinäkiinnitys
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
enintään 20 W
Philipsin innovatiivinen DualDock-telakka on varustettu sekä 30-nastaisella että Lightning-liittimellä, joten voit kytkeä siihen minkä tahansa Apple-laitteen lataamista tai musiikin kuuntelua varten. Tyylikäs ulkomuoto yhdistyy vaivattomaan toimivuuteen, ja liitäntöjen välillä vaihtaminen sujuu käden käänteessä. Kuuntele lempimusiikkiasi mistä tahansa Apple-laitteesta.
Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.
Analogisten FM-lähetysten lisäksi kuuluva DAB-digitaaliradio (Digital Audio Broadcasting) on uusi tapa lähettää radio-ohjelmia maanpäällisen lähetinverkon kautta. Se tarjoaa kuuntelijalle enemmän vaihtoehtoja ja tietoa, ja sen lähetysääni on kirkas ja häiriötön. Tekniikan ansiosta vastaanotin voi lukkiutua voimakkaampaan tarjolla olevaan signaaliin. DAB-digitaaliasemien lähetystaajuuksia ei tarvitse muistaa, vaan ohjelma haetaan aseman nimen perusteella.
2.0
5:stä
7
Arviot
Werni66
25/04/2017
Deutschland
Schlechte Bedienung, schlechtes Display
Guter Klang, schlechte Bedienung, aber man kann ja nur einen Sender oder Medium hören, dann ist alles Gut.
Arvioitu tuote: DCB2270 Mini Stereoanlage
Arvioitu tuote: DCB2270 Mini Stereoanlage
me100
20/08/2014
Suisse
Weckradio ungeeignet
guter ton, viele möglichkeiten, Bedienung und programmierung der weckzeiten umständlich und nicht intuitiv. Nach 30min stellt der Wecker immer wieder ab!!!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCB2270 Mini Stereoanlage
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCB2270 Mini Stereoanlage
EndnuEngangSkuffet
04/01/2015
Danmark
Ikke brugbar til områder med lidt dårlig dækning
På nøjagtig samme måde som andre Philips produkter kan den ikke bruges til at modtage hverken DAB eller FM. I hvert fald ikke problemfrit. Vi har i årevis haft problemer med modtagelse hvor vi bor, og aldrig har nogen kunne hjælpe os dermed. Glade var vi da vi så fik en ny DAB modtager, for så burde problemerne være overstået. Det var det ikke. Dog var der ikke støj mere, nu var det bare udfald og "tom" lyd.
Arvioitu tuote: DCB2270 Mikromusiksystem
Arvioitu tuote: DCB2270 Mikromusiksystem