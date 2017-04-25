DAB- ja FM-yhteensopivuus lisää valinnanvaraa

Analogisten FM-lähetysten lisäksi kuuluva DAB-digitaaliradio (Digital Audio Broadcasting) on uusi tapa lähettää radio-ohjelmia maanpäällisen lähetinverkon kautta. Se tarjoaa kuuntelijalle enemmän vaihtoehtoja ja tietoa, ja sen lähetysääni on kirkas ja häiriötön. Tekniikan ansiosta vastaanotin voi lukkiutua voimakkaampaan tarjolla olevaan signaaliin. DAB-digitaaliasemien lähetystaajuuksia ei tarvitse muistaa, vaan ohjelma haetaan aseman nimen perusteella.