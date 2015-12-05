2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
DCM278/12
Hulluna ääneen
Philipsin tyylikkäällä mikromusiikkijärjestelmällä toistat musiikkia iPhonesta tai iPodista ja lataat sen samalla. Litteän, kompaktin muotoilun ansiosta laitteen voi kiinnittää seinälle täydentämään kodin sisustusta. USB Direct -liitäntä lisää toistomahdollisuuksia.
iPhonen/iPodin telakka
Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.
Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.
Philips-musiikkijärjestelmän kokonaislähtöteho on 10 W RMS. RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. Mitä korkeampi wattiarvo, sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.
3.9
5:stä
14
Arviot
énae1964
05/12/2015
France
Très bonne utilisation simple
La qualité du sons est assez bonne, ne chauffe pas trop, mais il faut faire gaffe à la télécommande que je vais devoir racheter mais elle a quand même tenu plus de 3 ans . On peut tout connecter, sa donne un bon son.
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Arvioitu tuote: DCM278 Élégante microchaîne
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM278 Élégante microchaîne
énae1964
05/12/2015
France
Très bonne utilisation simple
La qualité du sons est assez bonne, ne chauffe pas trop, mais il faut faire gaffe à la télécommande que je vais devoir racheter mais elle a quand même tenu plus de 3 ans . On peut tout connecter, sa donne un bon son.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM278 Élégante microchaîne
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM278 Élégante microchaîne
lukecerny
10/09/2013
Italia
OTTIMO DESIGN AD UN PREZZO CONTENUTO
Il prodotto è esteticamente molto gradevole, la qualità del suono è pulita. Ha una dock a scomparsa, quindi chi non ha iphone la può tranquillamente tenere chiusa. Si può appendere al muro, cosa non molto frequente nei micro hi-fi
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM278 Micro Hi-Fi System
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM278 Micro Hi-Fi System