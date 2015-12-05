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Tuotanto lopetettu

Tyylikäs mikromusiikkijärjestelmä

DCM278/12

3.9

| (14) Arviot

Hulluna ääneen

Philipsin tyylikkäällä mikromusiikkijärjestelmällä toistat musiikkia iPhonesta tai iPodista ja lataat sen samalla. Litteän, kompaktin muotoilun ansiosta laitteen voi kiinnittää seinälle täydentämään kodin sisustusta. USB Direct -liitäntä lisää toistomahdollisuuksia.

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Kotiisi sopiva ääni

Hulluna ääneen

  • iPhonen/iPodin telakka

Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan

Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan

Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Kokonaislähtöteho 10 W RMS

Kokonaislähtöteho 10 W RMS

Philips-musiikkijärjestelmän kokonaislähtöteho on 10 W RMS. RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. Mitä korkeampi wattiarvo, sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.

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Arviot

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3.9

5:stä

14

Arviot

2

05/12/2015

France

France

Très bonne utilisation simple

La qualité du sons est assez bonne, ne chauffe pas trop, mais il faut faire gaffe à la télécommande que je vais devoir racheter mais elle a quand même tenu plus de 3 ans . On peut tout connecter, sa donne un bon son.

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Arvioitu tuote: DCM278 Élégante microchaîne

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM278 Élégante microchaîne

05/12/2015

France

France

Très bonne utilisation simple

La qualité du sons est assez bonne, ne chauffe pas trop, mais il faut faire gaffe à la télécommande que je vais devoir racheter mais elle a quand même tenu plus de 3 ans . On peut tout connecter, sa donne un bon son.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM278 Élégante microchaîne

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM278 Élégante microchaîne

10/09/2013

Italia

Italia

OTTIMO DESIGN AD UN PREZZO CONTENUTO

Il prodotto è esteticamente molto gradevole, la qualità del suono è pulita. Ha una dock a scomparsa, quindi chi non ha iphone la può tranquillamente tenere chiusa. Si può appendere al muro, cosa non molto frequente nei micro hi-fi

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Arvioitu tuote: DCM278 Micro Hi-Fi System

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Arvioitu tuote: DCM278 Micro Hi-Fi System

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