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Tuotanto lopetettu

Classic-mikromusiikkijärjestelmä

DCM377/12

4.1

| (9) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Hulluna ääneen

Diskanttikaiuttimen ansiosta Philips Classic -mikrojärjestelmä toistaa musiikin eri lähteistä selkeästi ja tarkasti. Toista musiikkia iPodista/iPhonesta, lataa ne ja koe musiikin rikkaus MP3-CD-toiston, MP3 Linkin ja USB Directin avulla.

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Rentoudu hyvän musiikin parissa

Hulluna ääneen

  • iPhonen/iPodin telakka

  • 100 W

Diskanttikalotin äänentoisto on tarkka ja luonnollinen

Diskanttikalotit toistavat keski- ja ylätaajuudet kirkkaasti. Ne tuottavat selkeämmän äänenlaadun. Tuloksena on harmoninen sekoitus vääristymätöntä ja värittämätöntä monipuolista ääntä, mikä tekee laulajan äänestä selkeää sekä antaa soittimien äänille sävelen puhtautta, silloin kun käytössä ovat bassokaiuttimet tasapainottamassa äänentoistoa.

Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone samanaikaisesti

Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone samanaikaisesti

Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla, kun iPod/iPhone latautuu! Telakointiaseman avulla voit liittää kannettavan laitteesi suoraan viihdejärjestelmätelakkaan, joten voit kuunnella musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Samalla se lataa iPodin/iPhonen toistaessaan musiikkia eikä akun tyhjenemisestä tarvitse huolestua. Viihdejärjestelmätelakka lataa kannettavan laitteesi automaattisesti, kun se on telakoituna.

Radio Data System – kanavatiedot ja tietopalvelut

Radio Data System (RDS) mahdollistaa radiokanavien virittämisen ilman taajuusnumeroita. Vakiotilassa RDS-näytössä näkyy taajuusnumeron sijasta aseman nimi, mikä helpottaa virittämistä. RDS:n avulla radiokanavat voivat myös lähettää tekstimuotoisia viestejä, kuten uutisia ja kanavatietoja, suoraan radion näyttöön. Euroopassa yleisessä käytössä oleva RDS-teksti on radiokanavan omalla lähetystaajuudellaan lähettämä viesti. Käyttäjä voi vastaanottaa vain RDS-perustiedot (kanavan nimen) tai tilata kanavalta muita tekstipalveluja.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.1

5:stä

9

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

2

26/01/2012

United Kingdom

United Kingdom

Amazing product

Amazing product with amazing sound quality but they have changed the speakers so the look different to the pic the now both look like the speaker on the right of the pic rather than being to different designs but overall a brilliant product and is well worth buying

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM377 Classic micro sound system

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM377 Classic micro sound system

26/01/2012

United Kingdom

United Kingdom

Amazing product

Amazing product with amazing sound quality but they have changed the speakers so the look different to the pic the now both look like the speaker on the right of the pic rather than being to different designs but overall a brilliant product and is well worth buying

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM377 Classic micro sound system

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM377 Classic micro sound system

16/07/2011

United Kingdom

United Kingdom

Excellent micro music system.

For my CD collection,laptop (iTunes),and iPod...it's just perfect!. Sound quality is great and upgrades your music listening experience a lot!,I'm a very pleased,satisfied customer.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM377 Classic micro sound system

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM377 Classic micro sound system

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