2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Hulluna ääneen
Diskanttikaiuttimen ansiosta Philips Classic -mikrojärjestelmä toistaa musiikin eri lähteistä selkeästi ja tarkasti. Toista musiikkia iPodista/iPhonesta, lataa ne ja koe musiikin rikkaus MP3-CD-toiston, MP3 Linkin ja USB Directin avulla.
iPhonen/iPodin telakka
100 W
Diskanttikalotit toistavat keski- ja ylätaajuudet kirkkaasti. Ne tuottavat selkeämmän äänenlaadun. Tuloksena on harmoninen sekoitus vääristymätöntä ja värittämätöntä monipuolista ääntä, mikä tekee laulajan äänestä selkeää sekä antaa soittimien äänille sävelen puhtautta, silloin kun käytössä ovat bassokaiuttimet tasapainottamassa äänentoistoa.
Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla, kun iPod/iPhone latautuu! Telakointiaseman avulla voit liittää kannettavan laitteesi suoraan viihdejärjestelmätelakkaan, joten voit kuunnella musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Samalla se lataa iPodin/iPhonen toistaessaan musiikkia eikä akun tyhjenemisestä tarvitse huolestua. Viihdejärjestelmätelakka lataa kannettavan laitteesi automaattisesti, kun se on telakoituna.
Radio Data System (RDS) mahdollistaa radiokanavien virittämisen ilman taajuusnumeroita. Vakiotilassa RDS-näytössä näkyy taajuusnumeron sijasta aseman nimi, mikä helpottaa virittämistä. RDS:n avulla radiokanavat voivat myös lähettää tekstimuotoisia viestejä, kuten uutisia ja kanavatietoja, suoraan radion näyttöön. Euroopassa yleisessä käytössä oleva RDS-teksti on radiokanavan omalla lähetystaajuudellaan lähettämä viesti. Käyttäjä voi vastaanottaa vain RDS-perustiedot (kanavan nimen) tai tilata kanavalta muita tekstipalveluja.
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4.1
5:stä
9
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
ErdemHeceoglu
26/01/2012
United Kingdom
Amazing product
Amazing product with amazing sound quality but they have changed the speakers so the look different to the pic the now both look like the speaker on the right of the pic rather than being to different designs but overall a brilliant product and is well worth buying
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM377 Classic micro sound system
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM377 Classic micro sound system
Headphones123
26/01/2012
United Kingdom
Amazing product
Amazing product with amazing sound quality but they have changed the speakers so the look different to the pic the now both look like the speaker on the right of the pic rather than being to different designs but overall a brilliant product and is well worth buying
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM377 Classic micro sound system
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM377 Classic micro sound system
Flyinglatin
16/07/2011
United Kingdom
Excellent micro music system.
For my CD collection,laptop (iTunes),and iPod...it's just perfect!. Sound quality is great and upgrades your music listening experience a lot!,I'm a very pleased,satisfied customer.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM377 Classic micro sound system
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM377 Classic micro sound system