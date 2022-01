HDMI-lähtö mahdollistaa digitaalisen video- ja äänisignaalin käytön

HDMI on lyhenne sanoista High Definition Multimedia Interface. Kyseessä on suora digitaalinen yhteys, joka välittää digitaalista HD-kuvaa ja digitaalista monikanavaista ääntä. Signaalia ei muuteta missään vaiheessa analogiseksi, joten kuvan ja äänen laatu pysyy loistavana ja kokonaan häiriöttömänä. HDMI on DVI-yhteensopiva.