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Tuotanto lopetettu

USB-A–Lightning

DLC3104V/00

USB-A–Lightning-kaapeli

Liitä iPhone Macbookiin ja synkronoi musiikkia, sovelluksia, kuvia, päivityksiä ja paljon muuta. Macbookiin liitetty laite latautuu. Toimii nykyisten USB-seinä- ja autolaturien kanssa. Erinomainen vara- ja vaihtokaapeli.

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Pituus 1,2 metriä

USB-A–Lightning-kaapeli

  • Synkronointiin ja lataukseen

  • 1,2 metriä

Kätevä vara- tai vaihtokaapeli mukana

Pidä sitä mukanasi tai työpöydälläsi tai käytä sitä, jos olet hukannut vanhan kaapelin, niin voit liittää ja ladata laitteen aina tarvittaessa.

Toimii nykyisten USB-seinä- tai autolatureidesi kanssa

Toimii kaikkien USB-virtalähteiden kanssa (seinä-, auto- tai tietokone), jotta voit ladata tarvittaessa.

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