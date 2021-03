USB-C-portti, jossa Power Delivery -tuki

USB-C on uusin latausliitäntä, joka on nykyään myös mobiililaitteissa, kuten matkapuhelimissa, valvontakameroissa ja tableteissa. PD (Power delivery) on virransyötön USB-standardi, joka tunnistaa, onko virransyöttöstandardi 15 W, 27 W, 45 W tai jopa 100 W.