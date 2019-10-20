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Tuotanto lopetettu

USB-varavirtalähde

DLP8718NC/00

Ohut ja tehokas varavirtalähde

Suuri 10 000 mAh:n kapasiteetti ja akun varaustason LED-ilmaisin. Puhelimen akun tyhjentymisestä ei tarvitse enää huolehtia. Tästä oivallisesta matkakumppanista riittää virtaa kaikkiin mobiililaitteisiin.

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Sisäänrakennettu Type C -kaapeli.

Ohut ja tehokas varavirtalähde

  • 10 000 mAh

  • Valkoinen

  • USB A- ja Type-C-latausliitäntä

Virran LED-merkkivalo

Huomiota herättämätön LED-merkkivalo ilmaisee, että laitteessa on virta.

Toimii kaikkialla - kätevä, kun virtalähdettä ei ole lähellä

Vara-akulla voit ladata laitteen akun, vaikka lähellä ei olisi pistorasiaa tai autolaturia. Vara-akku on ensisijaisesti virtalähde, joten voit irrottaa sen käytön jälkeen, ja laitteen akku on edelleen täysi.

Toimii USB-laitteiden kanssa

USB-laite liitetään yleislaturin USB-liitäntään laitteen mukana toimitetulla tai erikseen hankitulla USB-kaapelilla.

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