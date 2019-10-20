2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
DLP8718NC/00
Ohut ja tehokas varavirtalähde
Suuri 10 000 mAh:n kapasiteetti ja akun varaustason LED-ilmaisin. Puhelimen akun tyhjentymisestä ei tarvitse enää huolehtia. Tästä oivallisesta matkakumppanista riittää virtaa kaikkiin mobiililaitteisiin.
10 000 mAh
Valkoinen
USB A- ja Type-C-latausliitäntä
Huomiota herättämätön LED-merkkivalo ilmaisee, että laitteessa on virta.
Vara-akulla voit ladata laitteen akun, vaikka lähellä ei olisi pistorasiaa tai autolaturia. Vara-akku on ensisijaisesti virtalähde, joten voit irrottaa sen käytön jälkeen, ja laitteen akku on edelleen täysi.
USB-laite liitetään yleislaturin USB-liitäntään laitteen mukana toimitetulla tai erikseen hankitulla USB-kaapelilla.
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