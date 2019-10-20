2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
DLP8752NC/00
Musiikkia ja varavirtaa, kun olet liikkeellä
Voit kuunnella musiikkia ja hyödyntää varavirtaa, kun olet liikkeellä. 5 000 mAh:n varavirtalähde ja Bluetooth-kaiutin yhdessä. Sen ansiosta voit juhlia missä tahansa!
Vara-akulla voit ladata laitteen akun, vaikka lähellä ei olisi pistorasiaa tai autolaturia. Vara-akku on ensisijaisesti virtalähde, joten voit irrottaa sen käytön jälkeen, ja laitteen akku on edelleen täysi.
Kestävän, kevyen materiaalin ja kätevän mallin ansiosta voit ottaa kaiuttimet mukaasi kaikkialle.
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