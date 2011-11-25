2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Koe verraton äänentoisto
Philips Fidelio DS9/10 -telakointikaiuttimen lyömätön muotoilu ja äänenlaatu ovat aivan omaa luokkaansa. Ensiluokkaisista komponenteista ja puusta valmistettu laite toistaa musiikin iPod Touchista/iPhonesta/iPadista erittäin autenttisesti.
iPodille/iPhonelle/iPadille
Tämä on Hi-Fi-kaksitiekaiutin, jossa on pehmeä diskanttikalotti. Diskanttikalotit olivat Philipsin 1960-luvun alussa kehittämät uraauurtavat kaiuttimet ja niistä on tullut suosituin valinta Hi-Fi-kaiutinkoteloissa edellisen puolen vuosikymmenen aikana. Pehmeät diskanttikaiuttimet antavat yksityiskohtaisen ja luonnollisen äänenlaadun, jossa ei ole karkeutta tai häiriöitä, ja tuovat esiin äänitysten runsauden.
Philips-telakointikaiuttimen tarkasti suunniteltu kaareva takaseinä luo hyvin tehokkaat puitteet äänentoistolle. Kaari vahvistaa kaiutinkotelon jäykkyyttä vähentäen huomattavasti sisäistä resonanssia ja poistaen äänestä värinää ja säröä. Upeat kaiuttimet toistavat äänen kristallinkirkkaana.
Useimmat telakointikaiuttimet käyttävät iPodin, iPhonen tai iPadin analogista lähtöliitäntää ja muuntavat äänen takaisin digitaaliseksi, mikä aiheuttaa hieman ylimääräistä kohinaa ja yksityiskohtien häviämistä. Käyttämällä soittimen digitaalista lähtöliitäntää kaiutin säilyttää musiikkisignaalin ehjyyden, mikä aiheuttaa korkeamman signaali-kohinasuhteen ja paremman resoluution.
Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä
4.8
5:stä
20
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Sawers
25/11/2011
Danmark
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS9 Primo docking-højttaler
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS9 Primo docking-højttaler
Malcs41
24/07/2012
United Kingdom
Best sounding IPhone Dock ever..
Having had a range of docks from Bose to B&W I looked for something to use in the bedroom, so good sound but not loud enough to wake the neighbours. I test drove one of these that my friend had. The sound and composure is nothing short of astounding. The curving lines blend in well.. It has an almost organic presence. I have always bought Philips and I shall continue to do so if they keep coming up with new innovative products like the Fidelio DS9.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS9 Primo docking speaker
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS9 Primo docking speaker
NOesPAISparaTONTOS
18/12/2013
España
Me encanta
Suena súper bien. Tiene un diseño increíble y es perfecto, lo recomiendo.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS9 Altavoz base Primo
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS9 Altavoz base Primo