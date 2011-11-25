PureDigital-äänenkäsittely tuottaa puhtaan signaalin ääniketjun kautta

Useimmat telakointikaiuttimet käyttävät iPodin, iPhonen tai iPadin analogista lähtöliitäntää ja muuntavat äänen takaisin digitaaliseksi, mikä aiheuttaa hieman ylimääräistä kohinaa ja yksityiskohtien häviämistä. Käyttämällä soittimen digitaalista lähtöliitäntää kaiutin säilyttää musiikkisignaalin ehjyyden, mikä aiheuttaa korkeamman signaali-kohinasuhteen ja paremman resoluution.