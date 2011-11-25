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Tuotanto lopetettu

Philips FidelioPrimo-telakointikaiutin

DS9/10

4.8

| (20) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Koe verraton äänentoisto

Philips Fidelio DS9/10 -telakointikaiuttimen lyömätön muotoilu ja äänenlaatu ovat aivan omaa luokkaansa. Ensiluokkaisista komponenteista ja puusta valmistettu laite toistaa musiikin iPod Touchista/iPhonesta/iPadista erittäin autenttisesti.

Näytä kaikki edut

tällä telakointikaiuttimella

Koe verraton äänentoisto

  • iPodille/iPhonelle/iPadille

Pehmeän diskanttikalotin äänentoisto on tarkka ja luonnollinen

Tämä on Hi-Fi-kaksitiekaiutin, jossa on pehmeä diskanttikalotti. Diskanttikalotit olivat Philipsin 1960-luvun alussa kehittämät uraauurtavat kaiuttimet ja niistä on tullut suosituin valinta Hi-Fi-kaiutinkoteloissa edellisen puolen vuosikymmenen aikana. Pehmeät diskanttikaiuttimet antavat yksityiskohtaisen ja luonnollisen äänenlaadun, jossa ei ole karkeutta tai häiriöitä, ja tuovat esiin äänitysten runsauden.

SoundCurve tuottaa kristallinkirkkaan äänen

SoundCurve tuottaa kristallinkirkkaan äänen

Philips-telakointikaiuttimen tarkasti suunniteltu kaareva takaseinä luo hyvin tehokkaat puitteet äänentoistolle. Kaari vahvistaa kaiutinkotelon jäykkyyttä vähentäen huomattavasti sisäistä resonanssia ja poistaen äänestä värinää ja säröä. Upeat kaiuttimet toistavat äänen kristallinkirkkaana.

PureDigital-äänenkäsittely tuottaa puhtaan signaalin ääniketjun kautta

PureDigital-äänenkäsittely tuottaa puhtaan signaalin ääniketjun kautta

Useimmat telakointikaiuttimet käyttävät iPodin, iPhonen tai iPadin analogista lähtöliitäntää ja muuntavat äänen takaisin digitaaliseksi, mikä aiheuttaa hieman ylimääräistä kohinaa ja yksityiskohtien häviämistä. Käyttämällä soittimen digitaalista lähtöliitäntää kaiutin säilyttää musiikkisignaalin ehjyyden, mikä aiheuttaa korkeamman signaali-kohinasuhteen ja paremman resoluution.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.8

5:stä

20

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

25/11/2011

Danmark

Danmark

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS9 Primo docking-højttaler

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS9 Primo docking-højttaler

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Best sounding IPhone Dock ever..

Having had a range of docks from Bose to B&W I looked for something to use in the bedroom, so good sound but not loud enough to wake the neighbours. I test drove one of these that my friend had. The sound and composure is nothing short of astounding. The curving lines blend in well.. It has an almost organic presence. I have always bought Philips and I shall continue to do so if they keep coming up with new innovative products like the Fidelio DS9.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS9 Primo docking speaker

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS9 Primo docking speaker

18/12/2013

España

España

Me encanta

Suena súper bien. Tiene un diseño increíble y es perfecto, lo recomiendo.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS9 Altavoz base Primo

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS9 Altavoz base Primo

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