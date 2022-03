Pehmeän diskanttikalotin äänentoisto on tarkka ja luonnollinen

Tämä on Hi-Fi-kaksitiekaiutin, jossa on pehmeä diskanttikalotti. Diskanttikalotit olivat Philipsin 1960-luvun alussa kehittämät uraauurtavat kaiuttimet ja niistä on tullut suosituin valinta Hi-Fi-kaiutinkoteloissa edellisen puolen vuosikymmenen aikana. Pehmeät diskanttikaiuttimet antavat yksityiskohtaisen ja luonnollisen äänenlaadun, jossa ei ole karkeutta tai häiriöitä, ja tuovat esiin äänitysten runsauden.