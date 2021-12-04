2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
2 400 W:n teho
Jatkuva höyryntuotto 40 g/min
Lisähöyry 180 g
Keraaminen
Lisähöyry ulottuu syvemmälle kankaaseen ja tekee rypyistä selvää jälkeä.
Voimakas ja tasainen höyryntuotto poistaa rypyt nopeammin.
Lämpenee nopeasti ja toimii tehokkaasti.
5.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
Bússola
04/12/2021
Portugal
Um produto com excelente qualidade e funcionalidad
Um produto durável com bons acabamentos e com um excelente sistema de vaporização.
Edut
Bom sistema de vaporização
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Série 3000 DST3031/20 Ferro a vapor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Série 3000 DST3031/20 Ferro a vapor