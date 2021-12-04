Tehokas höyrytoiminto hoitaa hankalatkin rypyt

3000 Series höyrysilitysraudat tekevät silittämisestä helppoa tehokkaalla lisähöyryllä, joka hoitaa hankalatkin rypyt. Keraaminen pohjalevy liukuu sulavasti, ja 300 ml:n vesisäiliön ansiosta pienemmät silitysmäärät hoituvat ilman lisätäyttöjä.