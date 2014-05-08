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Tuotanto lopetettu

Philips Fideliotelakointijärjestelmä

DTM5095/12

3.9

| (17) Arviot | 82% suosittelee tätä tuotetta

Nauti iPodin/iPhonen/iPadin musiikista langattomasti

Kuuntele musiikkiasi langattomasti Bluetoothin® kautta. Philipsin telakointiasema toistaa musiikkia myös CD-levyltä tai iPodista/iPadista/iPhonesta Lightning-liitännän kautta. LivingSound ja PureDigital takaavat kantavan, vangitsevan ja kristallinkirkkaan äänen.

Näytä kaikki edut

Hulluna ääneen

Nauti iPodin/iPhonen/iPadin musiikista langattomasti

  • Bluetooth

  • Lightning-liitäntä

Toista musiikkia ja lataa laitteesi Lightning-liitännällä

Toista musiikkia ja lataa laitteesi Lightning-liitännällä

Kuuntele musiikkia samalla, kun iPod/iPhone/iPad latautuu uuden Lightning-liitännän ansiosta. Telakoi laitteesi suoraan kaiuttimeen ja nauti erinomaisesta äänenlaadusta vaivattomasti. Musiikin toiston aikana voit ladata laitteesi, joten sinun ei tarvitse olla huolissasi akun tyhjenemisestä.

Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta

Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta

Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys iPodiin/iPhoneen/iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten älypuhelimiin, tablet-laitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikistasi sekä videon tai pelin äänistä tällä helppokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.

LivingSound - laaja, vangitseva stereoääni

LivingSound - laaja, vangitseva stereoääni

Philipsin LivingSound-tekniikka, jolle on haettu patenttia, laajentaa kuuluvuutta merkittävästi, joten voit uppoutua musiikin maailmaan laajemmalla alueella. LivingSound yhdistää useita ääniprosesseja ja palauttaa äänimaiseman runsauden ja tilaominaisuudet, jotka usein menetetään käytettäessä kompaktia stereojärjestelmää. Tuloksena on odottamattoman laaja äänimaisema, joka levittäytyy tasaisesti koko tilaan. Voit nauttia stereoäänestä entistä laajemmalla alueella.

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Arviot

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3.9

5:stä

17

Arviot

82%

suosittelee tätä tuotetta

08/05/2014

Deutschland

Deutschland

Alles, was ich will

Den DTM5095 nenn ich nun schon seit neun Monaten mein Eigen und ich freue mich über den satten Sound und die Gesamtfunktionalität. Der Turm steht bei mir im Arbeitszimmer, er passt jedoch auch in jedes bis zu mittelgroße Wohnzimmer (<40qm). Wenn ihr also eine kompakte Docking Station mit herausragendem Klang sucht, seid ihr mit dem DTM5095 gut beraten.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DTM5095 Docking-Soundsystem

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DTM5095 Docking-Soundsystem

18/12/2013

España

España

toda la música sin cables en un equipo de gran calidad

Gran equipo para reproducir música sin necesidad de cables. Fácil conexión bluetooth con PC y tablets. Excelente calidad de sonido para disfrutar de las mejores apps de música para dispositivos móviles y ordenadores. Sin olvidar que también reproduce CDs y emisoras de radio. Ocupa poco espacio y puede alcanzar un volumen de sonido potente y con sensación envolvente. El diseño no está mal, aunque podrían ofrecerse otras gamas de colores menos oscuros. En resumen, muy buena inversión para los amantes de la música

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DTM5095 sistema docking

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DTM5095 sistema docking

16/12/2013

España

España

Me encanta

Equipo que suena muy y muy bien. Es una pena que ninguna tienda en Esàña lo tenga... y lo tengas que comprar "a ciegas" (sin verlo a Amazon). Bonito y muy potente. El otro de 80 w, sonaba bastante mal... vale la pena arriesgarse. Por cierto... la base o pie.. mide 29.5cm... no la torre (más estrecha). he de decir, que ese aspecto fue determinante (utilice el chat de Philips... y no es muy bueno... teiendolo en exposición me dijeron que media 380 mm). Gracias a Sandra que me perjuro que media 300 mm y por eso lo compre.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DTM5095 sistema docking

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DTM5095 sistema docking

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