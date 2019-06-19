Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW

MP3 on lyhenne sanoista MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3-tekniikka mahdollistaa suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienempään kokoon ilman, että äänenlaatu merkittävästi heikkenee. Pienten tiedostokokojen vuoksi MP3 onkin nykyään internetin suosituin äänenpakkausformaatti, sillä sen avulla äänitiedostoja voi siirtää nopeasti ja helposti.