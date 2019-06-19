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Tuotanto lopetettu

telakointijärjestelmä

DTM5096/12

3.4

| (22) Arviot

Korkealle kohoava ääni

Kuuntele musiikkia huippuluokan langattoman Bluetooth®-suoratoiston avulla, toista CD-levyjä, liitä iPod, iPad tai iPhone DualDock-telakointiasemaan tai kytke laite äänituloliitäntään – tämä kokonaisvaltainen 3.1-järjestelmä on kaikki mitä tarvitset vaikuttavaan äänentoistoon.

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Hulluna ääneen

Korkealle kohoava ääni

  • Bluetooth®

Kokonaislähtöteho 200 W RMS

Kokonaislähtöteho 200 W RMS

Järjestelmän kokonaislähtöteho on 200 W RMS. RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. Mitä korkeampi wattiarvo, sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.

Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW

Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW

MP3 on lyhenne sanoista MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3-tekniikka mahdollistaa suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienempään kokoon ilman, että äänenlaatu merkittävästi heikkenee. Pienten tiedostokokojen vuoksi MP3 onkin nykyään internetin suosituin äänenpakkausformaatti, sillä sen avulla äänitiedostoja voi siirtää nopeasti ja helposti.

Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen

Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen

Digitaalinen FM-radio kasvattaa Philips-äänentoistojärjestelmän musiikkivalikoimaa. Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka kerta.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.4

5:stä

22

Arviot

19/06/2019

France

France

Un produit vraiment top

Simple d’utilisation. Un son au top. Bonne Enceinte j’y met mon iPod parfois qq CD mais rare et j’y ai même branché ma platine vinyles. Une qualité sonore d’exception et même si on veut pousser les watts ça reste TOP

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Arvioitu tuote: DTM5096 Station d'accueil

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Arvioitu tuote: DTM5096 Station d'accueil

01/10/2016

France

France

Excellent quand ça fonctionnait!

Très bonne qualité sonore. Mode d'emploi très fouillis. Mon fils avait cet appareil que je trouvais excellent. Il m'en a offert un pour mon anniversaire. Juste après le sien est tombé en panne au niveau du lecteur CD, de plus le pupitre supérieur se décollait. Le mien va bientôt avoir 2 ans et voilà que l'éjection du CD ne fonctionne plus! Mon fils est un peu têtu, il en a racheté un nouveau. Donc sur 3 appareils Fidelio dans la famille, cela fait 2 en panne. Ou ce n'est pas de chance, ou la fiabilité n'est pas au rendez-vous.

Arvioitu tuote: DTM5096 Station d'accueil

Arvioitu tuote: DTM5096 Station d'accueil

22/05/2016

België

België

het beste dat er is , een hebbe ding

ziet er heel mooi uit is het dan ook wel het geluid is onbeschrijfbaar je moet het hebben prachtige weergave en helder zuiver met een mooi basweergave al wat je hebt van muziek kan je simpel afspelen via dit prachtig product en afstandsbediening is heel handig dus ik zou zeggen je moet niet verder zoeken deze is meer dan zijn kostprijs waardig.... grt

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Arvioitu tuote: DTM5096 dockinggeluidssysteem

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Arvioitu tuote: DTM5096 dockinggeluidssysteem

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