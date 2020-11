Parasta suorituskykyä. Syväpuhdistukseen.

Philips Performer Active tekee siivoamisesta hieman hauskempaa sekä paljon tehokkaampaa ja terveellisempää. Tämä malli on Allergia- ja astmaliiton suosittelema ja sen TriActive-suutin kerää tehokkaasti pölyn ja lian kaikilta lattiapinnoilta – suurilta tai pieniltä. Et joudu huolehtimaan nopeasti täyttyvistä pölypusseista ja sitä myötä heikentyvästä imutehosta. Sisäinen AirflowMax-tekniikka varmistaa, että imuria voi käyttää tehosta tinkimättä kunnes koko pussi on täynnä. Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin