2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
FC9304/01
EnergyCare
ParquetCare
SilentSeal-suutin sekä vähentää melua että parantaa pölyn ja lian imutehoa. Se on tiivistetty optimaalisesti tehokasta ilmankulkua varten, mikä tuottaa parhaan mahdollisen puhdistustuloksen - valmistajana WesselWerk.
Ilmakanavaa on virtaviivaistettu ilmavirtauksen parantamiseksi ja melun vähentämiseksi. Lisäksi uusi moottorin kiinnitys vähentää tärinää.
Tehokas 1250 watin HD (High Density) -moottori tuottaa 400 watin enimmäisimutehon, joten saat 2000 watin laitteen puhdistustehon käyttämällä 30 % vähemmän energiaa*
Arviot
Philipsin sisäinen mittaus; 2010.