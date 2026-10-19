2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
FM01SS050P/00
Helppo käyttää, liittää ja soittaa!
Helppokäyttöinen plug-and-play-laite. Philipsin SSD tekee päivittäisestä tiedostojen, kuvien ja musiikin tallentamisesta ja jakamisesta helppoa ja edullista.
1 Tt
Puolijohdekiintolevy
Enää suojus ei häviä. Se on suunniteltu osaksi laitetta, joten se pysyy aina kiinni USB-muistitikussa. Käännä vain suojusta taaksepäin, ja muistitikku on käyttövalmis.
Kaikkien tiedostojen synkronointitoiminto tietokoneessa mahdollistaa asiakirjojen käyttämisen missä tahansa muutamalla hiiren napsautuksella.
Pakkauksen merkit ja reiät näyttävät parhaan tavan avata pakkaus ja saada USB-muistitikku helposti käyttöön.
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