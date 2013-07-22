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Tuotanto lopetettu

Minihifijärjestelmä

FWM154/12

4.3

| (16) Arviot | 93% suosittelee tätä tuotetta

Hulluna ääneen

Ota kaikki irti musiikista Philipsin minihifijärjestelmällä, jonka upean äänentoiston takaa 2-tiebassorefleksikaiutinjärjestelmä. Optimoi ääniasetukset säätämällä eri musiikkityylien tasapaino digitaalisella äänensäädöllä.

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Hulluna ääneen

  • 40 W

Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW

Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW

MP3 on lyhenne sanoista MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3-tekniikka mahdollistaa suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienempään kokoon ilman, että äänenlaatu merkittävästi heikkenee. Pienten tiedostokokojen vuoksi MP3 onkin nykyään internetin suosituin äänenpakkausformaatti, sillä sen avulla äänitiedostoja voi siirtää nopeasti ja helposti.

Kasettidekki, jossa on automaattinen pysäytystoiminto

Kasettidekki, jossa on automaattinen pysäytystoiminto

0

Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.3

5:stä

16

Arviot

93%

suosittelee tätä tuotetta

2
1

22/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Excellent sound quality

All in all a very good hi-fi system for the money. Very powerful sound from such compact speakers, radio reception on F.M is excellent with no hiss on stereo. tape and C.D. also excellent, very easy to understand and set up. Highly recommend. A+++++

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Arvioitu tuote: FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System

01/06/2012

United Kingdom

United Kingdom

w.o.w

Bought these for £100 over a year ago, and even now they're are about half the price, i'd still be willing to pay £100 again. The bass boost is astronomical, and I haven't looked back after purchasing these!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System

01/06/2012

United Kingdom

United Kingdom

w.o.w

Bought these for £100 over a year ago, and even now they're are about half the price, i'd still be willing to pay £100 again. The bass boost is astronomical, and I haven't looked back after purchasing these!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System

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