2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Hulluna ääneen
Ota kaikki irti musiikista Philipsin minihifijärjestelmällä, jonka upean äänentoiston takaa 2-tiebassorefleksikaiutinjärjestelmä. Optimoi ääniasetukset säätämällä eri musiikkityylien tasapaino digitaalisella äänensäädöllä.
40 W
MP3 on lyhenne sanoista MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3-tekniikka mahdollistaa suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienempään kokoon ilman, että äänenlaatu merkittävästi heikkenee. Pienten tiedostokokojen vuoksi MP3 onkin nykyään internetin suosituin äänenpakkausformaatti, sillä sen avulla äänitiedostoja voi siirtää nopeasti ja helposti.
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Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.
4.3
5:stä
16
Arviot
93%
suosittelee tätä tuotetta
boxerkev
22/07/2013
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Excellent sound quality
All in all a very good hi-fi system for the money. Very powerful sound from such compact speakers, radio reception on F.M is excellent with no hiss on stereo. tape and C.D. also excellent, very easy to understand and set up. Highly recommend. A+++++
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System
Buzz
01/06/2012
United Kingdom
w.o.w
Bought these for £100 over a year ago, and even now they're are about half the price, i'd still be willing to pay £100 again. The bass boost is astronomical, and I haven't looked back after purchasing these!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System
Buzz
01/06/2012
United Kingdom
w.o.w
Bought these for £100 over a year ago, and even now they're are about half the price, i'd still be willing to pay £100 again. The bass boost is astronomical, and I haven't looked back after purchasing these!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System