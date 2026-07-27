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  • Helppo ja nopea, ei lämpötila-asetuksia
  • Helppo ja nopea, ei lämpötila-asetuksia

Kunnostettu

PerfectCareHöyrysilitysrauta

GC3920/20R1

1 palkinto

Helppo ja nopea, ei lämpötila-asetuksia
OptimalTEMP-tekniikan täydellisen lämpötilan ja höyryn yhdistelmän ansiosta voit silittää turvallisesti yhdellä kerralla kaikkea farkuista silkkiin. Poistaa rypyt nopeasti ilman palamisen tai kiillon riskiä.
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Tämä tuote on kunnostettu ja testattu tiimimme toimesta. Lue lisää

Helppo ja nopea, ei lämpötila-asetuksia

  • 2 500 W

  • Jatkuva höyryntuotto 45 g/min

  • Lisähöyry 180 g

  • SteamGlide Plus -pohja

OptimalTEMP-teknologia lämpöasetuksia

OptimalTEMP-teknologia lämpöasetuksia

Nyt voit siirtyä suoraan silkin silittämisestä farkkuihin säätämättä välissä lämpötilaa. OptimalTEMP-tekniikka varmistaa, ettei lämpötilaa tarvitse säätää kesken silityksen. Sinun ei tarvitse tuhlata aikaa vaatteiden esilajitteluun tai lämpötilan muuttumisen odotteluun. Voit silittää mitä tahansa kangasta koska tahansa.

Turvallinen kaikille vaatteille. Ei vahingoita kangasta

Turvallinen kaikille vaatteille. Ei vahingoita kangasta

OptimalTEMP-teknologian ansiosta silitysrauta ei vahingoita minkään tyyppistä silitettävää kangasta. Voit jopa jättää sen pohjalevy alaspäin vaatteiden tai laudan päälle ilman palamisen tai kiillon riskiä.

2 500 W, lämpenee nopeasti

2 500 W, lämpenee nopeasti

Lämpenee nopeasti ja toimii tehokkaasti.

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