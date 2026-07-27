2 vuoden takuu
Kunnostettu
GC3920/20R1
Tämä tuote on kunnostettu ja testattu tiimimme toimesta. Lue lisää
2 500 W
Jatkuva höyryntuotto 45 g/min
Lisähöyry 180 g
SteamGlide Plus -pohja
Nyt voit siirtyä suoraan silkin silittämisestä farkkuihin säätämättä välissä lämpötilaa. OptimalTEMP-tekniikka varmistaa, ettei lämpötilaa tarvitse säätää kesken silityksen. Sinun ei tarvitse tuhlata aikaa vaatteiden esilajitteluun tai lämpötilan muuttumisen odotteluun. Voit silittää mitä tahansa kangasta koska tahansa.
OptimalTEMP-teknologian ansiosta silitysrauta ei vahingoita minkään tyyppistä silitettävää kangasta. Voit jopa jättää sen pohjalevy alaspäin vaatteiden tai laudan päälle ilman palamisen tai kiillon riskiä.
Lämpenee nopeasti ja toimii tehokkaasti.