Riippumattomien tekstiiliasiantuntijoiden testaama ja hyväksymä

Riippumattomat tekstiiliasiantuntijat, kuten DWI, IWTO ja Woolmark, ovat testanneet ja hyväksyneet tämän silitysraudan silityslaadun. Woolmark Apparel Care -ohjelma tarjoaa kuluttajille tietoa laadukkaista villatuotteille sopivista hoitotuotteista, joilla on The Woolmark Companyn hyväksyntä. Philips on OptimalTEMP-tekniikkansa siivittämänä saanut ensimmäisenä valmistajana Woolmark Gold -sertifioinnin. Voit luottaa siihen, että Woolmark-merkityt hoitotuotteet sopivat taatusti kaikille villatuotteille.