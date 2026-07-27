2 vuoden takuu
Kunnostettu
GC9642/60R1
Tämä tuote on kunnostettu ja testattu tiimimme toimesta. Lue lisää
Enimmäispaine 7,2 baaria
Lisähöyry jopa 490 g
Vesisäiliön tilavuus 1,8 l
Irrotettava vesisäiliö
Käänteentekevä tekniikka nopeuttaa silittämistä huomattavasti. Tehokas ja jatkuva höyryntuotto suoristaa pahimmatkin rypyt ja paksutkin tekstiilit helposti ja nopeasti. Voit tarvittaessa käyttää lisähöyryä, joka soveltuu erityisesti pystyasennossa silittämiseen tai itsepintaisille rypyille.
Irrotettavan vesisäiliön voi täyttää helposti laitetta sammuttamatta, ja suuren täyttöaukon ansiosta veden lisääminen onnistuu suoraan vesihanasta. 1,8 litran vesisäiliö riittää jopa kahden tunnin yhtäjaksoiseen silittämiseen.
ECO-tila säästää energiaa silityslaadusta tinkimättä vähentämällä höyryn määrää. Silitysraudasta tulee silti riittävästi höyryä, jotta saat perusteellisen silitystuloksen.