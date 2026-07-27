Tehokas höyryntuotto poistaa rypyt nopeasti

Käänteentekevä tekniikka nopeuttaa silittämistä huomattavasti. Tehokas ja jatkuva höyryntuotto suoristaa pahimmatkin rypyt ja paksutkin tekstiilit helposti ja nopeasti. Voit tarvittaessa käyttää lisähöyryä, joka soveltuu erityisesti pystyasennossa silittämiseen tai itsepintaisille rypyille.