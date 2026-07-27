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  • Vaivatonta silitystä. Nopeita tuloksia.
  • Vaivatonta silitystä. Nopeita tuloksia.

Kunnostettu

PerfectCare EliteHöyrysilityskeskus

GC9642/60R1

1 palkinto

Vaivatonta silitystä. Nopeita tuloksia.
Philipsin PerfectCare Elite tarjoaa vaivattoman silityskokemuksen ja nopeat tulokset. OptimalTEMP-tekniikan ansiosta voit silittää sekä farkkuja että silkkiä samalla lämpöasetuksella. Tekniikka varmistaa, ettei mikään silitettävä kangas vahingoitu.
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Tämä tuote on kunnostettu ja testattu tiimimme toimesta. Lue lisää

Vaivatonta silitystä. Nopeita tuloksia.

Vaivatonta silitystä. Nopeita tuloksia.

  • Enimmäispaine 7,2 baaria

  • Lisähöyry jopa 490 g

  • Vesisäiliön tilavuus 1,8 l

  • Irrotettava vesisäiliö

Tehokas höyryntuotto poistaa rypyt nopeasti

Tehokas höyryntuotto poistaa rypyt nopeasti

Käänteentekevä tekniikka nopeuttaa silittämistä huomattavasti. Tehokas ja jatkuva höyryntuotto suoristaa pahimmatkin rypyt ja paksutkin tekstiilit helposti ja nopeasti. Voit tarvittaessa käyttää lisähöyryä, joka soveltuu erityisesti pystyasennossa silittämiseen tai itsepintaisille rypyille.

Suuri irrotettava vesisäiliö on helppo täyttää

Suuri irrotettava vesisäiliö on helppo täyttää

Irrotettavan vesisäiliön voi täyttää helposti laitetta sammuttamatta, ja suuren täyttöaukon ansiosta veden lisääminen onnistuu suoraan vesihanasta. 1,8 litran vesisäiliö riittää jopa kahden tunnin yhtäjaksoiseen silittämiseen.

Säästä energiaa ECO-tilassa

Säästä energiaa ECO-tilassa

ECO-tila säästää energiaa silityslaadusta tinkimättä vähentämällä höyryn määrää. Silitysraudasta tulee silti riittävästi höyryä, jotta saat perusteellisen silitystuloksen.

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