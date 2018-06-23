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  • HAIRCLIPPER Series 3000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*
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  • HAIRCLIPPER Series 3000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*
  • HAIRCLIPPER Series 3000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*
  • HAIRCLIPPER Series 3000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*
  • HAIRCLIPPER Series 3000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*
  • HAIRCLIPPER Series 3000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*
  • HAIRCLIPPER Series 3000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*
  • HAIRCLIPPER Series 3000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • HAIRCLIPPER Series 3000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*
  • HAIRCLIPPER Series 3000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*
  • HAIRCLIPPER Series 3000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*
  • HAIRCLIPPER Series 3000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*
  • HAIRCLIPPER Series 3000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*
  • HAIRCLIPPER Series 3000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*

Tuotanto lopetettu

Hairclipper series 3000Kotiparturi

HC3420/15

4
| (114) Arviot | 82% suosittelee tätä tuotetta
HAIRCLIPPER Series 3000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*
HAIRCLIPPER Series 3000 on suunniteltu kestämään ja toimimaan. Innovatiivinen teräyksikkö, ruostumattomasta teräksestä valmistetut terät ja säädettävä ohjauskampa takaavat nopean ja tarkan leikkaustuloksen kerrasta toiseen.
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The world's most preferred electric male grooming brand1

leikkaa DualCut-tekniikan ansiosta nopeammin ja terävämmin

HAIRCLIPPER Series 3000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*

  • Terät ruostumatonta terästä

  • 13 pituusasetusta

  • 8 tunnin latauksella 60 min käyttöaikaa

Huippuluokan terät vähentävät kitkaa

Huippuluokan terät vähentävät kitkaa

DualCut-tekniikan ansiosta tehoa on riittävästi kaikenlaisten hiusten leikkaamiseen. Tekniikassa yhdistyy huippuluokan teräyksikkö ja kitkaa vähentävä suunnittelu. Innovatiivinen terä takaa luotettavan ja tehokkaan suorituskyvyn ja jopa kaksi kertaa nopeamman leikkuun kuin tavallisilla Philips-kotipartureilla.*

Itseteroittuvat terät pysyvät terävinä pitkään

Itseteroittuvat terät pysyvät terävinä pitkään

Itseteroittuvat ruostumattomasta teräksestä valmistetut terät pysyvät terävinä pitkään

13 helposti valittavaa ja lukittavaa pituusasetusta, 0,5–23 mm

13 helposti valittavaa ja lukittavaa pituusasetusta, 0,5–23 mm

Valitse ja lukitse haluttu pituus säädettävällä ohjauskammalla. Kammassa on 12 pituusasetusta 1–23 mm tarkalleen 2 mm:n välein. Voit käyttää tuotetta myös ilman kampaa 0,5 mm:n leikkuuseen.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.0

5:stä

114

Arviot

82%

suosittelee tätä tuotetta

23/06/2018

Suomi

Suomi

Hyvä Hinta-laatusuhde

Laite on kätevä ja hyvin toimiva, leikkaa hyvin ja lataa nopeasti. Saa nopeasti niin parran kuin hiukset tasaiseksi. Minulla on ollut vuosien varrella jo useita Philipsin kotiparturilaitteita ja käytän niitä viikottain ja ovat olleet aina kestäviä ja laadukkaan tuntuisia, suositten lämpimästi, hinta-laatusuhde on kohdallaan!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3420/15 Kotiparturi

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3420/15 Kotiparturi

12/01/2018

Suomi

Suomi

erinomainen laite

mukava käteen, leikkuujälki hyvä, kampaosa on jotenkin ison ja kömpelön oloinen tuosta etuosasta, mutta kuitenkin toimiva

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3420/15 Kotiparturi

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3420/15 Kotiparturi

31/05/2016

Suomi

Suomi

*****

Juuri sellainen kuin odotinkin, täytti kaikki odotukset. Hinta/laatusuhde erinomainen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3420/15 Kotiparturi

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3420/15 Kotiparturi

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  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. Verrattuna edelliseen Philips-laitteeseen