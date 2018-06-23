2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Terät ruostumatonta terästä
13 pituusasetusta
8 tunnin latauksella 60 min käyttöaikaa
DualCut-tekniikan ansiosta tehoa on riittävästi kaikenlaisten hiusten leikkaamiseen. Tekniikassa yhdistyy huippuluokan teräyksikkö ja kitkaa vähentävä suunnittelu. Innovatiivinen terä takaa luotettavan ja tehokkaan suorituskyvyn ja jopa kaksi kertaa nopeamman leikkuun kuin tavallisilla Philips-kotipartureilla.*
Itseteroittuvat ruostumattomasta teräksestä valmistetut terät pysyvät terävinä pitkään
Valitse ja lukitse haluttu pituus säädettävällä ohjauskammalla. Kammassa on 12 pituusasetusta 1–23 mm tarkalleen 2 mm:n välein. Voit käyttää tuotetta myös ilman kampaa 0,5 mm:n leikkuuseen.
4.0
5:stä
114
Arviot
82%
suosittelee tätä tuotetta
hunajata
23/06/2018
Suomi
Hyvä Hinta-laatusuhde
Laite on kätevä ja hyvin toimiva, leikkaa hyvin ja lataa nopeasti. Saa nopeasti niin parran kuin hiukset tasaiseksi. Minulla on ollut vuosien varrella jo useita Philipsin kotiparturilaitteita ja käytän niitä viikottain ja ovat olleet aina kestäviä ja laadukkaan tuntuisia, suositten lämpimästi, hinta-laatusuhde on kohdallaan!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3420/15 Kotiparturi
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3420/15 Kotiparturi
vesa52
12/01/2018
Suomi
erinomainen laite
mukava käteen, leikkuujälki hyvä, kampaosa on jotenkin ison ja kömpelön oloinen tuosta etuosasta, mutta kuitenkin toimiva
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3420/15 Kotiparturi
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3420/15 Kotiparturi
Draakon
31/05/2016
Suomi
*****
Juuri sellainen kuin odotinkin, täytti kaikki odotukset. Hinta/laatusuhde erinomainen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3420/15 Kotiparturi
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3420/15 Kotiparturi
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
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