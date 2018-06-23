Laite on kätevä ja hyvin toimiva, leikkaa hyvin ja lataa nopeasti. Saa nopeasti niin parran kuin hiukset tasaiseksi. Minulla on ollut vuosien varrella jo useita Philipsin kotiparturilaitteita ja käytän niitä viikottain ja ovat olleet aina kestäviä ja laadukkaan tuntuisia, suositten lämpimästi, hinta-laatusuhde on kohdallaan!