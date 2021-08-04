2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
HC3535/15
Terät ruostumatonta terästä
13 pituusasetusta
75 min käyttöaikaa 8 tunnin latauksella
Säilytyspussi, sakset ja ohjauskampa
Philips-kotiparturi ja sen uusin innovatiivinen ohjauskampa estää hiuksien takertumisen, joten hiustenleikkuu sujuu mukavasti ilman keskeytyksiä.
Philips Hairclipper 3000 -mallin edistyksellinen DualCut-tekniikka on huikean tarkka. Siinä on kaksoisterät ja se pysyy aina yhtä terävänä.
Itseteroittuvat teräksiset terät ovat uskomattoman kestävät. Vielä 5 vuodenkin kuluttua ne ovat yhtä terävät kuin ensimmäisellä käyttökerralla.
3.9
5:stä
9
Arviot
Sir Scapa
04/08/2021
Sverige
Bra garanti!
Inga rekomendationer än, har inte använt den tillräckligt mycket än.
Edut
5 stjernor pga den långa garantin.
Haitat
Inga än!
Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hårklippare
Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hårklippare
Har inget smeknamn
01/05/2020
Sverige
Vahvistettu ostaja
Ingen frisör i Coronatider.
Vill inte gå till frisören i coronatider utan har med hustruns hjälp och Hairclipper stubbat mig. Kan också bekvämt ansa skägget.
Edut
Skalan för klippavstånd
Haitat
inga som jag lidit av.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hårklippare
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hårklippare
Stalev
01/12/2018
United Kingdom
Great Hair clipper
I recomend this hair clipper. Greate choice for price
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hair clipper
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hair clipper
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
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