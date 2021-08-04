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  • Tasainen leikkuujälki helposti
  • Tasainen leikkuujälki helposti
  • Tasainen leikkuujälki helposti
  • Tasainen leikkuujälki helposti
  • Tasainen leikkuujälki helposti
  • Tasainen leikkuujälki helposti
  • Tasainen leikkuujälki helposti
  • Tasainen leikkuujälki helposti
  • Tasainen leikkuujälki helposti
  • Tasainen leikkuujälki helposti
  • Tasainen leikkuujälki helposti
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  • Tasainen leikkuujälki helposti
  • Tasainen leikkuujälki helposti
  • Tasainen leikkuujälki helposti
  • Tasainen leikkuujälki helposti
  • Tasainen leikkuujälki helposti
  • Tasainen leikkuujälki helposti
  • Tasainen leikkuujälki helposti
  • Tasainen leikkuujälki helposti
  • Tasainen leikkuujälki helposti
  • Tasainen leikkuujälki helposti

Tuotanto lopetettu

Hairclipper series 3000Kotiparturi

HC3535/15

3.9
| (9) Arviot
Tasainen leikkuujälki helposti
Leikkaa helposti ja nopeasti. DualCut-tekniikan ansiosta itseteroittuvat terät leikkaavat kaksi kertaa nopeammin*. Trim-n-Flow-tekniikka estää ohjauskamman tukkeutumisen, joten voit viimeistellä hiustenleikkuun ilman taukoja.
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The world's most preferred electric male grooming brand1

Leikkaa nopeammin ilman tukoksia*

Tasainen leikkuujälki helposti

  • Terät ruostumatonta terästä

  • 13 pituusasetusta

  • 75 min käyttöaikaa 8 tunnin latauksella

  • Säilytyspussi, sakset ja ohjauskampa

Trim-n-Flow-tekniikka takaa keskeytyksettömän käytön

Trim-n-Flow-tekniikka takaa keskeytyksettömän käytön

Philips-kotiparturi ja sen uusin innovatiivinen ohjauskampa estää hiuksien takertumisen, joten hiustenleikkuu sujuu mukavasti ilman keskeytyksiä.

Paras tarkkuus kaksoisterillä

Paras tarkkuus kaksoisterillä

Philips Hairclipper 3000 -mallin edistyksellinen DualCut-tekniikka on huikean tarkka. Siinä on kaksoisterät ja se pysyy aina yhtä terävänä.

Leikkaa täydellisesti mutta turvallisesti

Leikkaa täydellisesti mutta turvallisesti

Itseteroittuvat teräksiset terät ovat uskomattoman kestävät. Vielä 5 vuodenkin kuluttua ne ovat yhtä terävät kuin ensimmäisellä käyttökerralla.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.9

5:stä

9

Arviot

3
2

04/08/2021

Sverige

Sverige

Bra garanti!

Inga rekomendationer än, har inte använt den tillräckligt mycket än.

Edut

5 stjernor pga den långa garantin.

Haitat

Inga än!

Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hårklippare

Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hårklippare

01/05/2020

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Ingen frisör i Coronatider.

Vill inte gå till frisören i coronatider utan har med hustruns hjälp och Hairclipper stubbat mig. Kan också bekvämt ansa skägget.

Edut

Skalan för klippavstånd

Haitat

inga som jag lidit av.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hårklippare

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hårklippare

01/12/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great Hair clipper

I recomend this hair clipper. Greate choice for price

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hair clipper

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hair clipper

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. Leikkaa nopeammin ilman tukoksia – testattu jopa 19 mm:n pituisilla hiuksilla – verrattuna edelliseen ohjauskampamalliin

  2. Leikkaa kaksi kertaa nopeammin verrattuna edelliseen Philips-malliin