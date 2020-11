10 000 luksia – luonnollisen päivänvalon teho ja hyödyt

Philips EnergyUp tuottaa kirkasta, jopa 10 000 luksin valoa, joka on väriltään lähellä luonnollista päivänvaloa. Tällä piristävällä valolla on sama vaikutus kehoon kuin auringonvalolla, ja kliinisten tutkimusten mukaan se piristää, nostaa energiatasoa ja helpottaa väsymystä ja talvimasennusta. Philipsin uusimpien korkeatehoisten LED-valojen ja uuden tekniikan ansiosta EnergyUp on hyvin ohut. Siksi se vie vain vähän pöytätilaa ja sopii käytettäväksi lähes missä tahansa kotona tai työpaikalla.