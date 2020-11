Tunnetko olosi väsyneemmäksi talvella?

Useimmat tuntevat olonsa väsyneemmäksi talvisin Pohjoismaissa. Auringonvalon puute talviaikaan vaikuttaa mielialaamme ja terveyteemme. Osalla meistä on myös syys- tai talvimasennusta. Ei ole mitenkään outoa, että energiatasomme on alempi talvella, sillä auringonpaiste ja päivänvalo ovat välttämättömiä kehon normaalille toiminnalle. Philips Energy Light on kehitetty yhteistyössä tutkijoiden kanssa. Philips Energy Light tuottaa kehossa samoja aineita, joita syntyy ollessasi ulkona aurinkoisena kesäpäivänä. Siten saat energiasi takaisin. Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin