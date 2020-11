Yhtä tehokas kuin suuremmat lamput, joissa 10 000 luksin valkoinen valo

EnergyUp Intense blue -laitteen sininen valo on tehokkain virkistävä valo. Sen 200 luksin valolla on samankaltainen vaikutus kuin 10 000 luksin valkoisella valolla. Erittäin tehokkaan sinisen valon ansiosta EnergyUp Intense blue on tähän mennessä pienin virkistävä valomme. Kirkasvalolaite on kevytrakenteinen ja toimii akulla, ja sen mukana toimitetaan kestävä kantolaukku. Näin voit ottaa kirkasvalon mukaasi kaikkialle ja sijoittaa sen mille tahansa pöydälle kotona tai töissä. Aseta EnergyUp käsivarren mitan päähän näkökenttääsi siten, että valo lankeaa silmillesi.